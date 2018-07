Statsledere og stjerner overværer VM-finalen

Der er både stjerner på og uden for banen, når VM-finalen mellem Frankrig og Kroatien søndag eftermiddag fløjtes i gang på Luzhniki Stadium i den russiske hovedstad, Moskva.

Gianni Infantino, præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), får således fornemt selskab i VIP-logen til den store kamp.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har nemlig meldt sin ankomst, ligesom Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, samt den kroatiske premierminister, Kolinda Grabar-Kitarovic, vil være at finde på tribunen.

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani fra Qatar, hvor næste VM skal afholdes, vil også være til stede.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Der vil også være repræsentanter fra kulturens verden. Rolling Stones-forsanger Mick Jagger skal nemlig se finalen på stadion. Det samme skal den jamaicanske hurtigløber Usain Bolt.

Selv om det danske landshold for længst er ude af VM, vil der være dansk deltagelse i VM-finalen.

Den danske danser og koreograf Sonny Fredie-Pedersen har lavet koreografien til dele af afslutningsceremonien. Blandt andet Will Smiths optræden med den officielle VM-sang »Live It Up«.

»Det er et kæmpe, kæmpe ansvar. Det er svært at se det udefra, når man er i det. Men når jeg ser tilbage på det om en uge, vil jeg tænke: Wow! Hvor det bare vildt,« siger Sonny Fredie-Pedersen.

»Jeg håber at jeg kan gøre Danmark lidt stolt derhjemme.«

På et fælles pressemøde lørdag takkede Vladimir Putin Fifa og Gianni Infantino for at vise Rusland tillid ved at tildele landet VM-værtskabet.

Fredag kaldte Fifa-præsidenten årets verdensmesterskaber for alletiders bedste og sagde, at verden er blevet forelsket i Rusland under turneringen.

VM-finalen starter søndag klokken 17.

