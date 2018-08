Stabile Thorbjørn Olesen slutter i golftoppen i Sverige

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen spillede med til det sidste om turneringssejren i Nordea Masters i Gøteborg søndag.

På næstsidste runde lørdag spillede han sig frem på en delt tredjeplads med tre slag op til de førende, Paul Waring fra England og sydafrikaneren Thomas Aiken.

Søndag leverede den formstærke dansker igen en stabil præstation i turneringen med en sidste runde i tre slag under banens par på 70 slag.

Det skete efter en dag med fire birdies og en enkelt bogey på scorekortet, og Thorbjørn Olesen endte dermed samlet med 12 slag under par.

Det var dog ikke nok til at vinde turneringen.

Olesen sluttede på fjerdepladsen to slag efter Paul Waring og Thomas Aiken, der måtte ude i omspil for at finde en vinder, da begge sluttede i 14 slag under par.

I omspillet var Paul Waring bedst og vandt turneringen.

Den 28-årige dansker kæmper i øjeblikket for en plads på det europæiske Ryder Cup-hold, og et absolut topresultat i Sverige ville uden tvivl styrke hans muligheder for en udtagelse yderligere.

Søren Kjeldsen sluttede på en delt 45.-plads efter to dårlige runder til sidst i turneringen, mens Jeff Winther blev delt nummer 68.

Ryder Cup spilles i slutningen af september i Paris.

/ritzau/