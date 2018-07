Ståle Solbakken bekræfter snarligt salg af Robin Olsen

FC Københavns svenske landsholdsmålmand, Robin Olsen, er meget snart på vej til Serie A-klubben AS Roma.

Det bekræfter FCK-træner Ståle Solbakken over for TV3 Sport.

»Det er et salg, som har været planlagt et stykke tid, og som vi er meget tilfredse med, ud fra at vi allerede har to målmænd, og at vi får nogle penge i kassen,« siger han til tv-kanalen.

Ifølge TV3 Sport har Solbakken også bekræftet, at Roma betaler 86 millioner kroner for svenskeren.

Rygterne om et skifte til Roma for Robin Olsen har lydt længe, men de løb for alvor løbsk, da målmanden hverken var at finde på banen eller bænken i FCK's startopstilling forud for opgøret mod Hobro mandag aften.

Ifølge den svenske tv-station SVT flyver Robin Olsen mandag aften til Roma, hvor han tirsdag skal til lægetjek.

AS Roma har netop solgt målmanden Alisson Becker til engelske Liverpool i en handel, der kan ende med at indbringe romerne 72,5 millioner euro (cirka 540 millioner kroner).

Robin Olsen var førstemålmand for Sverige under VM, hvor svenskerne nåede kvartfinalen. Der blev det til et 0-2-nederlag til England.

Robin Olsen kom til FCK i 2016 fra græske Paok. Han har spillet 71 kampe for københavnerklubben.

/ritzau/