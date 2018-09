Spillertrupper i 2. division siger nej til DBU

Brønshøj. En samlet spillertrup i Brønshøj Boldklub og Frem meldte sent mandag aften fra til at stille op på det danske fodboldlandshold.

Det er blevet aktuelt på grund af konflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen, der betyder, at landsholdsstjernerne ikke spiller de kommende landskampe for Danmark.

Boldklubben Frem i 2. division skriver på klubbens Facebook-profil:

- Vi er i spillertruppen i dag blevet enige om i samlet flok ikke at melde os klar til de to kommende landskampe mod henholdsvis Slovakiet og Wales.

I en pressemeddelelse forklarer spillertruppen i Brønshøj fra 2. division, hvorfor man har valgt at takke nej til forespørgslen fra DBU om at stille op og udgøre det danske landshold til de to kommende landskampe.

Danmark skal onsdag efter planen møde Slovakiet ude og Wales hjemme i Nations League søndag.

I pressemeddelelsen forklarer Brønshøj-spillerne, at DBU har henvendt sig, og at valget stod mellem en oplevelse for livet og at støtte Spillerforeningen.

- Vi forstår, at for mange unge spillere vil den første tanke være drømmen om en kamp i rødt og hvidt, og derfor finder vi det nødvendigt at sætte nogle ord på, hvorfor vi, samlet som trup, støtter 100 procent op om landsholdsspillerne og Spillerforeningen, og derfor ikke vil være til rådighed for DBU, mens konflikten står på.

- Ved seneste overenskomstforhandling med Divisionsforeningen var spillerne øverst i pyramiden villige til at risikere europæisk succes for at stå sammen i forhandlingerne. Altså sætte alle medlemmernes samlede interesse over egen vinding.

- Nu har vi, spillerne lavest i divisionspyramiden, mulighed for at betale tilbage ved at bakke op om landsholdsspillerne og SPF (Spillerforeningen, red.) i den nuværende konflikt, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen fra spillertruppen i Brønshøj.

Her nævnes også alle de tilbud via Spillerforeningen, som klubbens spillere nyder godt af i hverdagen, og man nævner, at man ikke vil gå ind i den konkrete forhandling mellem parterne.

- Vi har den største tillid til at SPF's repræsentanter blot forsøger at sikre de bedst mulige rettigheder og forhold for spillerne. Det har de også ret til. Det er en stor del af den danske model, at man står sammen som kolleger for at sikre de bedst mulige aftaler. Det vil vi gerne støtte op om, skriver spillerne samlet.

Konflikten mellem spillerne og DBU eskalerede i weekenden, efter at DBU havde sat 31. august som deadline for en aftale.

I øjeblikket står Danmark uden spillere på landsholdet til at spille de to landskampe.

/ritzau/