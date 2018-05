Spillerne knækker stave for en formue ved ishockey-VM

Herning. Arbejdsredskaber for tusindvis af kroner bliver reduceret til ubrugeligt pindebrænde under ishockey-VM.

Ishockeystave er nemlig ikke specielt hårdføre. De knækker som tændstikker, hvis de kommer i klemme i en nærkamp, eller hvis spillerne i et slagskud rammer isen i stedet for pucken.

Den danske forward Julian Jakobsen forventer at bruge mellem seks og ni stave alene under VM, og på årsbasis skal der selvsagt mange flere til.

»Jeg har brugt omkring 40 stave i klubben i denne sæson. Der ryger nogle stykker, hvis man spiller meget og tager mange faceoffs,« siger Jakobsen, der er nykåret dansk mester med Aalborg Pirates.

Det er ikke hyldevarer fra den lokale sportsbutik, de professionelle spillere har i hænderne, når de optræder på klub- og landshold.

Stavene bliver speciallavet ud fra spillernes ønsker om, hvor bløde de skal være, og hvor de skal bøje.

Ved VM ender regningen for spillernes stave hos Danmarks Ishockey Union. Julian Jakobsen vurderer, at prisen for en stav løber op i et par tusinde kroner.

»Jeg har aldrig selv købt en. På landsholdet er det unionen, der bestiller stave for os. Jeg har vist fået seks eller ni stave til VM, og så havde jeg nogle lidt brugte med hjemmefra.

Skulle jeg løbe tør undervejs i turneringen, ved jeg, at jeg har et par gamle stave liggende hjemme på hylden i Aalborg. Så må vi op at hente dem,« siger Julian Jakobsen.

/ritzau/