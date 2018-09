Solbakken: Thomsens skulder sat på plads som Mel Gibson

København. FC København slap fra den første kamp i Europa League-gruppespillet med et 1-1-resultat hjemme mod Zenit Skt. Petersborg.

En af de bedste spillere hos FCK var Nicolai Thomsen, men den centrale midtbanespiller udgik med en skulderskade efter 61 minutter.

FCK-træner Ståle Solbakken roste efterfølgende Thomsen, som han sammenlignede med den amerikanske stjerneskuespiller Mel Gibson.

- Jeg vil gerne rose Thomsen for en god kamp. Han var meget rolig og god med bolden. Men så fik han slået skulderen af led.

- Heldigvis lavede Dave (FCK-lægen David Cosgrave, red.) en "Mel Gibson" på ham og satte hurtigt skulderen på plads igen, siger Solbakken.

Mel Gibson spiller i "Dødbringende Våben" fra 1987 politibetjenten Martin Riggs, som i kultfilmen får revet skulderen af led og efterfølgende selv sætter den på plads.

Solbakken kunne efter udskiftningen af Thomsen se FCK-angriberen Pieros Sotiriou udligne til 1-1, men efter målet skete der ikke meget mere.

- Efter 1-1-scoringen blev det alt for vildt. Vi blev trætte og mistede bolden alt for meget. Mod så godt et hold tog det lang tid at få bolden tilbage, og så blev det vanskeligt at træffe de rigtige beslutninger.

- Vi var i fin kontrol indtil da, men i stedet begyndte det at gå den anden vej, siger Solbakken.

Nordmanden havde hellere set, at FCK havde trukket lidt tempo ud af kampen og bevaret kontrollen.

- Nu skal vi til Bordeaux, og det bliver også svært, men derfor var det særlig vigtigt at få det ene point.

- Også for at Zenit skal have mere at spille for i gruppen, for det er helt sikkert det bedste af de fire hold, siger Solbakken.

/ritzau/