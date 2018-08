Sørloth scorer første mål i England siden kæmpetransfer

Swansea. Nordmanden Alexander Sørloth måtte vente over et halvt år på at score sit første mål i engelsk fodbold, siden han blev købt af FC Midtjylland for en rekordhøj pris i slutningen af januar.

Tirsdag aften fik Sørloth endelig åbnet sin målkonto for Crystal Palace, da han blev matchvinder i Liga Cuppen. Nordmanden scorede det enlige mål i 1-0-sejren på udebane over Swansea.

Han spillede hele kampen i Crystal Palaces angreb, og efter 70 minutters spil modtog han bolden på kanten af feltet, vendte rundt mellem to forsvarsspillere og tordnede bolden i mål med venstrefoden.

Da Sørloth skiftede, blev han af FC Midtjylland udråbt til at være Superligaens dyreste salg nogensinde.

Ifølge Ekstra Bladet betalte Crystal Palace omgående 75 millioner kroner, mens beløbet kunne blive op til 60 millioner kroner højere afhængig af nordmandens præstationer i England.

Der blev også spillet en lang række andre Liga Cup-kampe tirsdag aften.

Jonas Lössl startede inde for Huddersfield, men målmanden kunne ikke forhindre et 0-2-nederlag ude til Stoke. Mathias "Zanka" Jørgensen sad på bænken i hele kampen.

Kenneth Zohore blev indskiftet i Cardiffs 1-3-nederlag til Norwich, mens Jannik Vestergaard så hele opgøret for bænken, da Southampton vandt 1-0 på udebane over Premier League-konkurrenten Brighton.

Pierre-Emile Højbjerg var slet ikke med i Southamptons kamptrup, da han sad ude med karantæne, efter han lørdag blev udvist i klubbens nederlag til Leicester i Premier League.

Landsholdsspillerne Kasper Schmeichel og Martin Braithwaite sad over i sejrene til Leicester og Middlesbrough.

/ritzau/