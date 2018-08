Sønderjyske-træner savner karakter efter 0-1 i Esbjerg

Sønderjyske led mandag aften det andet nederlag på stribe, da holdet i Esbjerg måtte se sig slået med 0-1 i Superligaen.

Cheftræner Claus Nørgaard var ikke tilfreds med indsatsen.

- Vi ramte slet ikke niveau. Både timingen og teknikken var ikke god nok, og jeg mener ikke, vi formåede at træde i karakter på anden vis som for eksempel at vinde andenboldene og være hårde i duellerne, siger han.

Sønderjyske har blot scoret fire mål i sæsonens fem første kampe, og i de sidste to er det ikke lykkedes at komme på scoringstavlen. Nørgaard er dog ikke bekymret.

- I forrige runde i Aarhus skabte vi det, der skulle til for at vinde, men skarpheden var væk. Imod Esbjerg sled vi meget mere for at komme frem til mulighederne, så jeg mener ikke, det er sammenligneligt, siger han.

Sønderjyske hentede i sidste uge offensivspilleren Alexander Bah, og den øgede konkurrence fremme på banen giver flere muligheder.

- Vi ramte ikke koordineringen i den offensive del imod Esbjerg, men vi har forskellige muligheder for at kigge på, hvordan sammensætningen skal være.

- Når man ikke rammer niveau, så skal man naturligvis kigge rundt i alle hjørner og se på, hvordan man optimerer tingene til den næste kamp, siger Claus Nørgaard.

Tilbage står Sønderjyske nu med fire point efter de fem første kampe, og midtbanespiller Niki Zimling mener ikke, at det er helt retvisende.

- Der er ingen tvivl om, at pointhøsten ikke er optimal. Vi har faktisk spillet en del gode kampe, hvor vi ikke har fået det udbytte, vi skulle have haft. Det skal rettes op, og heldigvis har vi en chance allerede fredag, siger han.

Sønderjyske får i næste runde besøg af oprykkerne Vendsyssel.

