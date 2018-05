Sønderjyske-målscorer: Vi blev bange for at vinde

Sønderjyske tabte søndag returopgøret i Europa League playoffkampen mod Hobro med 2-3 på udebane.

Gæsterne kom ellers foran med 2-0, blandt andet på mål af Mads Hvilsom, inden hjemmeholdet fra Hobro skabte spænding om det samlede resultat ved at score tre gange i den sidste halve time.

Sønderjyske gik dog videre med 4-3 sammenlagt efter en hjemmesejr på 1-0 i det første opgør, og det er Sønderjyske-målscorer Mads Hvilsom lettet over.

»Det var jo helt forfærdeligt. Vi blev bange for at vinde kampen. Vi kan slet ikke sætte nogen afleveringer sammen, og på en normal dag ville vi blive blæst bagover i sådan en kamp«, siger Hvilsom.

Angriberen glædede sig over, at sønderjyderne havde en føring med fra hjemmekampen i Haderslev, og at sæsonen dermed ikke er slut endnu.

»Hvis kampen havde varet ti minutter mere, så var Hobro formentligt gået videre«, konkluderer Hvilsom.

Nu kan angriberen se frem til to kampe mod enten OB eller AGF, og her har Hvilsom en klar personlig ønskemodstander.

»Jeg bor i Aarhus, og jeg synes, at det er fedt at spille på Aarhus Stadion. I forhold til pres fra publikum er det sådan nogle kampe, vi gerne vil spille.«

Vinderen af næste playoffrundes opgør skal spille en sidste playoffrunde om deltagelse i næste års Europa League-kvalifikation, og Mads Hvilsom tror på, at Sønderjyske kan kvalificere sig til europæisk fodbold i den kommende sæson.

»Hvis vi kommer videre fra mødet med enten OB eller AGF, kommer vi til at møde et rigtigt stærkt hold i enten FC Nordsjælland eller FC København. Vi tror selvfølgelig på, at vi kan slå dem, og det er det, vi går efter,« slutter målscoreren.

