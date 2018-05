Sønderjyske afviser bejlere og forlænger med tysk keeper

Et år før kontraktudløb er målmanden Sebastian Mielitz og Sønderjyske blevet enige om at udnytte en option, så den stærke keeper fortsætter i den lyseblå trøje frem til sommeren 2020.

Dermed har Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen fået et stort ønske opfyldt og afvist interessen fra andre klubber.

»Vi har haft flere forespørgsler på ham, og er derfor også ekstra glade for at vi nu har fået papir på ham i de næste to sæsoner,« siger Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

Den 28-årige tysker har tidligere i karrieren spillet for Werder Bremen, Freiburg og Greuther Fürth.

Det er blandt andet blevet til 62 kampe i den tyske Bundesliga for Werder Bremen. Sidste sommer skiftede Sebastian Mielitz til Sønderjyske fra Greuther Fürth.

»Sebastian Mielitz har spillet fast, siden han stødte til truppen sidste sommer, hvorfor det har været en let beslutning at udnytte klausulen og forlænge samarbejdet med yderligere et år.«

»Specielt i dette forår synes jeg, at han har vist høj klasse og har også flere gange været kampafgørende for os,« forklarer Hans Jørgen Haysen.

