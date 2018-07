Slovener vinder Tourens sidste bjergetape

Laruns. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) vandt den sidste bjergetape i årets udgave af Tour de France, da sloveneren sejrede på 19. etape.

Den tidligere skihopper grundlagde sin sejr, da han kørte fra de øvrige klassementfavoritter på nedkørslen fra etapens sidste bjerg, det legendariske Col d'Aubisque.

Med sin sejr kørte Roglic sig op på den samlede tredjeplads i løbet og skubbede dermed den forsvarende vinder af løbet, Chris Froome (Sky), ned på fjerdepladsen.

Løbets førende rytter, Geraint Thomas (Sky), blev nummer to på fredagens etape, efter at han kom i mål 19 sekunder efter Roglic med Romain Bardet (AG2R), Dan Martin (UAE Emirates) og Rafal Majka (Bora) lige i hælene.

Dermed beholder Geraint Thomas også den gule førertrøje. Han har 2 minutter og 5 sekunder ned til Tom Dumoulin (Sunweb) på andenpladsen inden lørdagens enkeltstart.

Primoz Roglic har efter fredagens etape 2 minutter og 24 sekunder op til Geraint Thomas.

Danske Jakob Fuglsang (Astana) kom i mål som nummer 20 og var 7 minutter og 18 sekunder efter Roglic. Han tabte derfor yderligere tid til rytterne i toppen af klassementet og er nu ude af top-10.

Astana-kaptajnen er nummer 12 med 16 minutter og 36 sekunder efter Thomas.

Fredagens etape var på forhånd udråbt som årets kongeetape på grund af de seks kategoriserede stigninger inklusiv to uden for kategori.

Etapen blev som så mange andre indledt med, at et udbrud stak afsted.

Undervejs fik udbruddet, der blandt andet talte navne som Mikel Landa (Movistar), Romain Bardet og Bob Jungels (Quick-Step) et hul på fire minutter ned til feltet.

Også indehaveren af den prikkede bjergtrøje, Julian Alaphillipe (Quick-Step), var med i udbruddet. Han benyttede muligheden til at skrabe endnu flere bjergpoint sammen ved blandt andet at køre først over det ikoniske bjerg Tourmalet. Franskmanden har nu så mange point, at bjergtrøjen ikke kan tages fra ham.

Udbrydernes forspring til favoritgruppen blev langsomt mindre, i takt med at rytterne kom længere og længere op af etapens sidste stigning, Col d'Aubisque.

Det benyttede Rafal Majka til at stikke af, og polakken kom først over den sidste top. Dog kun med få sekunder ned til favoritterne, der kort efter indhentede ham.

Vinderen skulle derfor findes på nedkørslen til byen Laruns.

Her så Primoz Roglic sit snit og kastede sin cykel ned af den små 20 kilometer lange nedkørsel. Thomas, Dumoulin, Froome og resten af favoritgruppen kunne ikke følge med sloveneren, og Roglic kunne dermed køre alene over stregen som vinder af Tourens sidste bjergetape.

38 minutter og 23 sekunder efter Roglic trillede Peter Sagan (Bora) over målstregen, og han kom dermed i mål inden for tidsgrænsen.

/ritzau/