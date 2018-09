Slovakiet: DBU lover os en kamp på onsdag

Dansk Boldspil-Union (DBU) har lovet Slovakiet, at onsdagens fodboldlandskamp bliver spillet.

Det oplyser Slovakiets Fodboldforbund (SFZ) til Politiken.

»DBU har givet lovning på, at landskampen bliver spillet. Vi har været i kontakt med det danske forbund i dag (mandag, red.), som fortæller, at de vil spille kampen. Jeg kender ikke til sagens detaljer, det er et dansk problem. Jeg ved bare, at kampen skal spilles,« siger Monika Jurigova, der er pressechef i det slovakiske fodboldforbund.

Hvem der skal repræsentere DBU på banen, er foreløbig et åbent spørgsmål.

To døgn før testkampen står Danmark uden landshold som følge af den verserende konflikt mellem DBU og spillerne.

Lørdag indstillede DBU forhandlingerne om en ny aftale og tilbød spillerne en midlertidig aftale.

Det var spillerne ikke med på, og de tilbød derfor søndag at forlænge den tidligere aftale, der udløb efter sommerens VM-slutrunde, i en måned.

Det har DBU til gengæld afvist og er i stedet gået på jagt i Superligaen og divisionerne efter spillere, der er klar til at stille op på trods af konflikt.

/ritzau/