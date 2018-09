Skovshoved-angriber er blandt de 23 nye på landsholdet: Derfor skal kampen spilles

Næppe mange fodboldinteresserede i Danmark kender meget til fodboldspilleren Daniel Holm Sørensen.

Onsdag aften tørner den 23-årige angriber ud for det danske fodboldlandshold, da han er en del af den trup, som Dansk Boldspil-Union (DBU) offentliggjorde tidligere tirsdag.

Trods konflikten mellem DBU og Spillerforeningen, som er skyld i, at Danmark til opgøret mod Slovakiet onsdag aften i Bratislava stiller uden alle de kendte stjerner, så glæder det Daniel Holm at kunne hjælpe dansk fodbold.

»Jeg har i denne svære tid for landsholdet besluttet mig for, at jeg gerne vil hjælpe. Hjælpe Danmark og hjælpe dansk landsholdsfodbold.«

»Vi elsker alle at se landsholdet spille fodbold, og vi elsker endnu mere at se dem (spillerne, red.) til slutrunder. Derfor skal kampen i morgen afvikles,« skriver Daniel Holm på det sociale medie Twitter.

Jeg har i denne svære tid for landsholdet, besluttet mig for at jeg gerne vil hjælpe. Hjælpe Danmark og hjælpe dansk landsholdsfodbold. Vi elsker alle at se landsholdet spille fodbold, og vi elsker endnu mere at se dem til slutrunder. Derfor skal kampen imorgen afvikles.#DH pic.twitter.com/GSBF7TuWt4 — Daniel Holm (@DanielHolm9) September 4, 2018

Tweetet får ord med på vejen, og Daniel Holm beskyldes for at »blande sig i en anden mands kamp«, som en person skriver og fortsætter med at fastslå, at det »kraftedeme er ulækkert«.

De fleste reaktioner på Daniel Holms tweet er dog positive.

Daniel Holm har tidligere spillet i Brøndby og Frem, men skiftede i august til Skovshoved, der spiller i 2. division.

DBU offentliggjorde tidligere tirsdag aften navnene på de spillere, der stiller op til landskampen mod Slovakiet onsdag.

Det danske landshold får John »Faxe« Jensen og Hasse Kuhn som trænere, da landstræner Åge Hareide er fritaget fra kampene af DBU.

Truppen på DBUs hjemmeside består primært af danske fodboldspillere fra 2. division.

Der er også spillere fra klubber i Danmarksserien og Sjællandsserien.

I truppen er der seks spillere, som også var med i det danske futsal-landsholds seneste trup.

/ritzau/