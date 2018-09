Skjern-træner: Vi skal levere i CL nu - ligaen kan vente

Skjerns håndboldherrer har leveret suverænt i Champions League og spillet knapt så prangende i den danske liga.

Det er blevet til sejre i begge holdets kampe i Europa, efter at vestjyderne søndag slog ukrainske HC Motor Zaporozhye med 37-33 på hjemmebanen i Skjern.

I den hjemlige liga har Skjern-træner Ole Nørgaards mandskab tabt tre og vundet to gange i de første fem spillerunder, hvilket placerer mesterholdet på en skuffende niendeplads.

»Det er to vidt forskellige turneringer, og den danske liga er skruet sådan sammen, at det er vitalt at være skarp, når vi rammer april og maj, hvor de afgørende kampe bliver spillet.«

»Man godt kan ramme lidt ved siden af i ti måneder af året uden alvorlige konsekvenser. Sådan er det ikke i CL, hvor du skal have point med det samme,« siger Ole Nørgaard.

Skjern-træneren forklarer den sløve start i Herre Håndbold Ligaen med en blanding af et hårdt startprogram og knapt så gode præstationer.

I Champions League har holdet til gengæld strålet og slået Celje og nu HC Motor.

Vestjyderne har dermed givet sig selv en god chance for at komme videre fra gruppespillet, der består af 14 spillerunder. Seks af otte hold avancerer til knockoutfasen.

»Mod Celje skulle vi ud og stjæle point på udebane. Det er altid svært ude, men det lykkedes. Hjemme mod HC Motor Zaporozhye skulle vi vinde, og det klarede vi også.«

»Begge hold er nogle af dem, vi kommer til at kæmpe mod for at undgå de nederste pladser i gruppen,« siger Ole Nørgaard.

Med blandt de forventede bundhold hører Zagreb også, og derfor var det lidt en bet, at kroaterne tidligere på ugen vandt i Flensburg.

»Så vi har rigtig lang vej, før vi er fri af bunden. Når vi skal til Zaporozhye, så får vi det rasende svært«

»Så vi skal fortsat ud og stjæle point på udebane for at komme videre,« mener Skjern-træneren.

I sidste sæson nående Skjern helt frem til kvartfinalerne i Champions League, hvor vestjyderne tabte til de senere finalister fra Nantes. Netop Nantes venter om en uge på udebane.

»På papiret har vi ingen chance. Nantes er i en kategori, som vi normalt ikke kan sammenligne os med. Det er et af de hold, der stensikkert går videre fra puljen.«

»Men de uventede point skal stjæles et eller andet sted, så det prøver vi på. Bolden er rund, og vi spiller altid vores chance,« siger Ole Nørgaard.

