Skjern-træner: Syv mål er ikke meget i håndbold

Der venter Skjern Håndbold en opgave ud over det sædvanlige, når det lørdag eftermiddag går løs i Veszprem Aréna i Ungarn.

Her brager vestjyderne sammen med det ungarske storhold, og Skjern har et forspring på syv mål med fra det første opgør, hvor Skjern besejrede Veszprem 32-25 på hjemmebane.

Skjern-træner Ole Nørgaard erkender dog, at det hurtigt kan smuldre, når den ellevilde kulisse i Ungarn tager imod.

»Det kan gå rygende stærkt, så vi snakker mere om, hvad det er for en kamp, vi skal spille. Vores indgangsvinkel er, at vi skal ned og præstere en god indsats. Syv mål er ikke meget i håndbold«, siger Ole Nørgaard.

Skjern mødte for nogle år siden tyske Melsungen om en plads i Final 4 i EHF Cuppen. Her havde Skjern vundet det første opgør med fem mål, men efter 11 minutter af udekampen var forspringet væk.

Skjern har ingen planer om at indlede et fysisk slagsmål med Veszprem i ungarernes egen hule.

»Hvis vi kommer til at spille en kamp, hvor vi rent fysisk skal slås mand mod mand, så bliver vi mast, som i fuldstændig skrællet sammen, og så er syv mål ingenting. Så kan det blive noget, der er meget værre.«

»Kan vi få afviklet kampen på vores betingelser og være dygtige til at holde os fri af de værste overfald, så er det en helt anden snak«, siger Skjern-træneren.

Det lykkedes i det første opgør, hvor Skjern i slutfasen rent faktisk var ved at hente en sejr på ni mål.

»Man kan godt på den ene side ærgre sig over, at vi ikke vandt med mere end syv mål. Omvendt var der også meget, der gik vores vej med stolpe-ind og riposter,« siger Ole Nørgaard.

Skjern-træneren slår fast, at han forud for den første kamp ville have betegnet en sejr på syv mål som et fabelagtigt udgangspunkt til returkampen i Ungarn.

Returkampen spilles i Veszprém Aréna lørdag klokken 17.30.