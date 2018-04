Skjern-træner: Småtterier skiller os fra Final 4

Skjerns håndboldherrer var søndag tæt på at spille sig frem til Final 4-stævnet i Champions League.

Efter et nederlag på seks mål ude mod Nantes i den første kvartfinale måtte Skjern dog nøjes med 27-27 i returkampen.

Men Skjern havde faktisk chancen for en samlet sejr over franskmændene med en føring på 22-18 med mere end ti minutter tilbage.

- Da det så allerbedst ud, skulle der blot et par marginaler til, så kunne det være gået vores vej, siger Skjern-træner Ole Nørgaard.

- Lige på det tidspunkt kunne vi godt have brugt en dommerkendelse, der gik vores vej, eller en udvisning eller angrebsfejl til dem. Men sådan skulle det ikke være.

- Vi fik gjort, hvad vi kunne, men vi lærte også, at udfald bliver straffet hårdt og skånselsløst mod de bedste hold, siger Nørgaard.

Med til historien om kvartfinalerne mod Nantes hører også, at Skjern i lange perioder kæmpede for at score mål.

Søndag var Nantes foran med 13-8 i slutningen af første halvleg, og på det tidspunkt tydede intet på, at Skjern pludselig skulle spille sig tæt på et samlet avancement.

- Vi vidste, at det var over 60 minutter, at det skulle afgøres, siger venstrefløjen Anders Eggert.

- Det var på det lange seje træk, at vi skulle slå dem, og de fik den nedgang, som vi havde håbet på.

- Det skabte en fantastisk stemning, da vi kom foran med fire mål. Vi føler, at vi var tæt på, men vi må også erkende, at Nantes var gode, siger han.

Eggert mener ikke, at Skjern kunne have gjort så meget mere for at sætte et afgørende stød ind på Nantes.

- Vi brugte utrolig mange kræfter på at kæmpe os op. Vi sled og slæbte, og så kom der nogle fejl, og pludselig var vi kun foran med en enkelt, siger han.

Skjern-træner Ole Nørgaard og Anders Eggert kan trods det samlede kvartfinalenederlag glæde sig over holdets præstationer i Champions League i denne sæson.

- Det har været en kæmpe succeshistorie. Vores målsætning var at gå videre fra puljen.

- Her i kvartfinalen fik vi presset Nantes, og havde vi ikke haft udfald både på ude- og hjemmebane, så kunne vi have presset dem hele vejen, siger træneren.

- Vi er mere end tilfredse, men vi er kede af det lige nu, siger Eggert.

