Skjern slår ukrainske håndboldmestre i Champions League

Skjerns håndboldherrer hentede søndag den anden sejr af to mulige i Champions League.

På hjemmebane blev HC Motor Zaporozhye slået med 37-33 i en duel mellem sidste sæsons danske og ukrainske mestre.

Vestjyderne fik hurtigt slået et pænt forspring på 5-1 over for de fysisk store ukrainere, der skulle bruge lidt tid på at lukke ned for Skjerns rappe angrebsspil.

Der var stor variation i de vestjyske afslutninger, der faldt efter kontraer, skud fra bagkæden og indspil til stregen.

I målet pillede Emil Nielsen brodden af gæsterne med flere fornemme redninger - også de få gange, hvor Motor-spillerne fandt en åbning i Skjern-forsvaret.

Hjemmeholdet fik slået et forspring frem mod pausen, men måtte dog nøjes med en føring på 19-14 før de sidste 30 minutter.

Anden halvleg fik den noget nær værst tænkelige start, efter at Skjern ellers havde øget til 20-14.

Motor-spillerne kom langt stærkere ud efter pausen, og godt hjulpet på vej af to to-minutters-udvisninger til Skjern, fik gæsterne på fem minutter reduceret til 20-22.

To fejlafleveringer betød, at ukrainerne kunne kaste bolden ned i et tomt dansk mål og reducere til 22-23 otte minutter efter pausen.

Der var stillingskrig i nogle minutter, men det lykkedes aldrig Motor at få udlignet. I stedet begyndte kampen igen at tippe vestjydernes vej.

Med et kvarter tilbage af opgøret havde Skjern øget til 28-25, og den gode stemning fra første halvleg var fuldstændig genetableret fire minutter senere, da værterne havde øget til 31-25.

Skjern, der i første runde slog slovenske Celje på udebane, har med sejren over HC Motor fire point i gruppe B, der består af otte hold. Vestjyderne ligger dermed lunt til at blive blandt de seks hold, der går videre til knockoutfasen.

I næste weekend skal Skjern på besøg hos sidste sæsons Champions League-finalister fra Nantes. Det var netop Nantes, der i sidste sæson stoppede vestjyderne, da klubberne mødtes i kvartfinalen.

Kampen mod Nantes spilles på søndag.

/ritzau/