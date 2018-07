»Skal Danmark videre ved VM, så er det defensiven, disciplinen og arbejdsindsatsen, der skal bære holdet igennem. Og det er der intet galt i.«

Det danske landstrænerteam har travlt med at fastslå, at store hold som Tyskland og Argentina har haft det svært ved dette VM, og at det set i det lys ikke er unaturligt, at Danmark spillemæssigt også har det svært, men at vi trods alt er kommet videre fra gruppespillet.

Alt sammen helt korrekt og et forsøg på at forklare, hvorfor det endnu ikke er lykkedes at få spillet til at glide.

Men nu går vi ind i en fase, hvor det er Danmark, der skal gøre det svært for favoritterne, og så bliver den defensive danske tilgang til spillet måske mere legitim. Men i bund og grund er det en tilgang drevet af nødvendigheden, for lige i øjeblikket har vi ikke spillerne, der både kan levere resultater og besnærende, underholdende fodbold.

Blå bog Peter Piil Fodboldkommentator på Eurosport, Discovery Networks siden 2006. Har kommenteret Danmarks landskampe siden 2014 for Kanal 5. Har tidligere arbejdet som reporter og kommentator på DR Radiosporten og Viasat Sport. Dækkede fodbold-VM 1994 i USA som kommentator for DR Radio og TV. Kommenterede Danmarks kampe ved VM 1998 for DR Radiosporten og var udlånt fra Discovery til DR i 2014 for at kommentere VM i Brasilien. Kommenterede desuden Danmarks kampe ved EM 1996 og 2000. Har igennem mere end 25 år som sportsjournalist dækket OL 1992, 1996 og 2008. Vinter OL 1994, Tour de France 1993-2001, Giro d’Italia 2018, VM cykling 1991-2001 samt alle de store fodboldligaer Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Champions League og Europa League. Tildelt prisen Årets Fortæller af Danske Sportsjournalister i marts 2018. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Peter Piil er klummeskribent for Berlingske under VM i Rusland.

Bevares, der kan opstå enkeltstående kampe, hvor den slags spil kan forekomme, men så skal alt gå op i en højere enhed, og det er der intet, der tyder på, vil ske i Rusland. Det er dog ikke ensbetydende med, at Danmark har leveret det sidste gode resultat ved slutrunden.

Forvent ikke opvisningsspil søndag aften

Det er uomgængeligt, at Danmark ikke har spillere, der besidder samme kvaliteter som fordums Arnesen, Simonsen, Elkjær, Lerby og Morten Olsen. For ikke at nævne brødrene Laudrup.

Christian Eriksen er den eneste anno 2018, der bevæger sig oppe i de luftlag, og så er der en del på vej. Vi kan vente os store ting af folk som Pione Sisto og Andreas Christensen, men de er stadig unge og lærer hele tiden.

Derfor skal vi heller ikke vente dansk opvisningsspil mod Kroatien søndag aften. Det er helt andre dyder, der skal til for at besejre et kroatisk mandskab, der er homogent med et par tilføjelser fra fodboldens øverste hylde.

Schmeichel bliver afgørende

Det må stå klart for enhver, at hvis Danmark skal videre ved VM, så er det defensiven, disciplinen og arbejdsindsatsen, der skal bære holdet igennem. Og det er der i mine øjne intet i vejen med.

For at besejre Kroatien kræver det en bedre dansk præstation end mod Frankrig. I syv kampe i indeværende kalenderår er det blevet til sølle fem mål for landsholdet. Derfor er det utopi at tro på, at den danske offensiv pludselig kommer til at sprudle mod Kroatien, men mindre kan også gøre det.

For at finde argumenter, der peger i retning af succes for Danmark mod Kroatien, er jeg nødt til at tage udgangspunkt i det, vi har set i de første kampe, og der har Kasper Schmeichels målmandsspil blandt andet været en afgørende faktor.

Leicester-målmanden er nok nødt til at hive storspillet frem igen - et pres, han gerne påtager sig og lever fint med. Hans mentale overskud og vinderpsyke er ligeledes en vigtig faktor for holdet, bare han ikke kammer over og bliver overenergisk og hektisk i sine beslutninger. Det er ikke sket endnu, og hans spil har i det hele taget virket meget velovervejet.

Simon Kjær er bossen

Anfører Simon Kjær har samlet set været Danmarks bedste markspiller, og han skal fortsætte de takter mod Kroatien.

Kjær er ikke så verbal, og tidligere har han haft klare kommunikatører som Daniel Agger og Andreas Bjelland ved sin side til at tage sig af den del af spillet, men efterhånden som kampen mod Peru skred frem, stod det mere og mere klart, at Simon Kjær skulle stå for den styrende rolle i forsvaret, især med den stille og besindige Andreas Christensen ved sin side.

Det er Kjær, der er boss, og selv om alle fire danske forsvarsspillere mestrer samarbejdets kunst, er der kun én chef, og den rolle som dirigent skal Kjær påtage sig igen. Han skal sørge for, at forsvaret står rigtigt, at linjerne holdes, at kommunikere med midtbanen, samtidig med at han vinder sine direkte dueller med de kroatiske angribere og prøver at holde sine afleveringer inden for kridtstregerne.

Kroatien er bestemt favorit, men Danmark har muligheder for at overraske. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis kampen først bliver afgjort efter straffesparkskonkurrence. Det kan blive en gyser. Peter Piil, Berlingskes VM-kommentator

Like it or not – det danske forsvar er nøglen til videre deltagelse ved VM. Der er nu ikke scoret i åbent spil i ni kampe mod Danmark.

Hareide fortsætter formentligt med Andreas Christensen oppe på den defensive midtbane og beholder Mathias »Zanka« Jørgensen som makker til Simon Kjær. Det er der en del fornuft i.

Dels har Zanka udviklet sig godt efter en sæson i Premier League, og dels skal »AC« påtage sig en endnu større rolle end mod Frankrig ved at kaste lidt mere af ydmygheden over bord. Chelsea-spilleren har de spillemæssige kvaliteter til at sætte danske angreb i gang og deltage i det boldbesiddende spil, som skal til i perioder for ikke at blive lagt under for tungt pres af den kroatiske stjernemidtbane.

Andreas Christensen har den nødvendige tro på sig selv, nu skal han bare vise det på den helt store scene. Han skal ganske enkelt tage mere ansvar.

De to 10ere. Danmarks offensive kanon Christian Eriksen, tv., og hans kroatiske modpart Luka Modrić.

Eriksen skal ramme dagen

Christian Eriksen skal ramme et højere teknisk niveau, end hvad han har vist indtil nu.

Historien viser mange eksempler på, at store spillere har svært ved at levere deres bedste ved VM efter en lang og udmarvende sæson i Premier League.

Og Eriksen har set slidt ud. Ikke fysisk, for Eriksen løber sine kilometer, men mentalt. En lang sæson som en af Tottenhams bærende kræfter samt en status som nybagt far lige inden VM sætter vel naturligt sine spor?

Vi kan kun håbe på, at den danske midtbanegeneral rammer dagen og spiller op til sit bedste, for han er essentiel for det danske spil.

Kroatien er favorit

Ud over at have løbet flest kilometer af alle ved VM har han scoret et og lagt op til det andet af Danmarks mål, og det er Christian Eriksen, der står for de fleste danske afslutninger. Jeg tror, at Christian Eriksen ville få mere ud af sine offensive aktioner, hvis han fik hvilet sig lidt mere under kampene.

Det kunne eksempelvis ske ved at rykke ham en anelse længere frem med udgangspunkt på venstre kant og så tage konsekvensen af, at Pione Sisto har været et stykke fra sin bedste form. I stedet kunne man få plads til Lasse Schöne ved siden af Thomas Delaney i toppen af den centrale midtbane.

På den måde ville man få styrket den danske venstreside og give Eriksen lidt luft, uden at det går ud over strukturen på den danske midtbane, som stadig vil være klar til at forhindre modstandernes kontraangreb efter de danske boldtab på modstandernes banehalvdel, der åbenbart er uundgåelige på de russiske baner.

Kroatien er bestemt favorit, men Danmark har muligheder for at overraske. Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis kampen først bliver afgjort efter straffesparkskonkurrence. Det kan blive en gyser.