Skadet Sara Slott tvivler på sit EM-forsvar i Berlin

Inde på de sidste 50 meter stoppede Sara Slott Petersen pludselig brat op torsdag aften.

Efterfølgende måtte den 31-årige danske atletikstjerne humpe i mål ved Diamond League-stævnet i Lausanne med en skade i venstre underben.

Her gjorde den danske europamester i 400 meter hæk comeback på distancen efter en periode ude med en skade i den ene læg, og uheldet i Lausanne kom på det værst tænkelige tidspunkt.

7. august begynder EM i Berlin, hvor Sara Slott Petersen skal forsvare sit EM-guld fra 2016, og det kan blive en kamp mod uret at blive klar.

En skanning fredag viste dog, at der ikke er sket en større skade på Sara Slott Petersens akillessene, men det er for tidligt at komme med en endelig dom.

»Min akillessene er ikke revet over, så der er håb forude, hvis det viser sig, at det bare er en solid krampe, som det var i det andet ben.«

»Hvis jeg ikke skal bruge fem uger på at komme mig, men jeg kun skal bruge to-tre uger på det, så er EM ikke helt usandsynligt. Men tager det fem uger, så er det væk,« siger Sara Slott Petersen til DR.

Hun er dog ikke uden videre optimistisk i forhold til sin mulighed for at stille op i Berlin.

»Jeg tror, jeg er realistisk omkring, at det potentielt kan være væk. Jeg kan jo ikke møde op til EM uden at have løbet i fem uger - det ville jo være noget pjat. Så vinder jeg ingen medaljer,« siger atletikstjernen.

Ved VM i fjor i London røg Sara Slott Petersen ud i semifinalen.

Hendes danske rekord er på 53,55 sekunder, som blev sat i OL-finalen i Rio i 2016, hvor hun fik sølvmedalje.

/ritzau/