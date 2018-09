Skadet Nadal må opgive titelforsvar - del Potro i finalen

New York. Den argentinske tennisspiller Juan Martin del Potro er klar til finalen ved grand slam-turneringen US Open.

Det står klart, efter at den spanske verdensetter, Rafael Nadal, måtte trække sig med en skade i semifinalen efter at have tabt de to første sæt.

Den tredjeseedede argentiner, der vandt turneringen i 2009, havde vundet de første to sæt 7-6, 6-2, da Nadal kastede håndklædet i ringen.

Dermed får spanieren ikke mulighed for at forsvare titlen fra i fjor.

Det er første gang, at Nadal må trække sig fra en kamp i US Open - en turnering, som han har vundet tre gange.

Den 32-årige spanier havde tilsyneladende smerter i knæet allerede fra kampens start.

Efter at have fået massage og tape på knæet forsøgte Nadal at fortsætte, men i slutningen af andet sæt var han tydeligt præget af smerterne.

Da del Potro sikrede sig andet sæt, gik Nadal direkte over til dommeren og sagde, at han ikke kunne fortsætte kampen.

Del Potro er dermed i finalen i US Open for første gang siden 2009, hvor han vandt turneringen.

Argentineren, der selv har været plaget af skader i sin karriere, havde dog ønsket sig en anden slutning på semifinalen.

- Det er ikke den bedste måde at vinde en kamp. Jeg elsker at spille mod Rafa, fordi han er den største fighter i denne sport, siger han efter kampen.

- Jeg er ked af det på hans vegne, tilføjer han.

Del Potro skal i finalen møde vinderen af den anden semifinale, der er et opgør mellem serbiske Novak Djokovic og japanske Kei Nishikori.

/ritzau/Reuters