Sisto erkender elendig optakt: Jeg er forvandlet til VM

Landsholdsspilleren Pione Sisto kan blive afgørende, hvis Danmark skal have succes ved VM i Rusland.

Den 23-årige venstrekant har dog ikke haft den bedste optakt til slutrunden.

Sisto har været hæmmet af overbelastede akillessener, og det er gået ud over præstationerne i testkampene mod Mexico og Sverige, hvor han har fået en del kritik.

Problemerne med akillessenerne er nu helt væk, og derfor tror Pione Sisto på et stort VM, der begynder på lørdag mod Peru.

»Utallige gange har jeg været decideret elendig, men så er jeg klar, når det gælder,« siger Pione Sisto.

»Jeg behøver ikke at gøre det godt i testkampe for at føle, at jeg er klar.«

Landstræner Åge Hareide mener, at venstrekanten har været ramt på selvtilliden, men det afviser Sisto.

»Det siger Åge, men det siger jeg ikke. Han udtaler sig, ud fra hvad han ser, og hvordan jeg agerer, og hvordan mit ansigtsudtryk er.«

»Men min selvtillid er ikke røget ned på grund af de her to kampe. Det er to kampe, men hvor vigtig har jeg ikke været for det her landshold førhen. Det er ikke noget, jeg glemmer,« siger Pione Sisto.

Celto Vigo-spilleren var en af profilerne, da landsholdet i efteråret 2017 sikrede sig billetten til VM.

Åge Hareide og assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson mener, at Sisto i efteråret spillede mere enkelt. Nu tager han ofte en dribling for meget, mener de.

»Vi har snakket lidt om det. Vi havde snak i går, hvor jeg også talte med Jon Dahl om, hvordan de gerne vil have mig til at spille. Men det ved jeg også godt selv.«

»Vi havde en fin snak omkring de her to kampe, og hvorfor det så ud, som det så ud,« siger Pione Sisto.

Kantspilleren fortæller, at han en gang imellem har varmet bolden lidt ekstra for at teste de ømme akillessener.

Sisto har modtaget intensiv behandling og gået i bare fødder for at slippe af med smerterne. Nu er de helt væk.

»Jeg kan tydelig se på mig selv, at det er en helt anden Pione sammenlignet med de to kampe mod Sverige og Mexico,« siger han.

Problemerne har plaget ham hele foråret, og da Pione Sisto i slutningen af maj tjekkede ind i landsholdslejren, frygtede han, at de overbelastede akillessener ville hæmme ham under VM.

»Det gjorde helt vildt ondt. Jeg kom ind i landsholdslejren og kunne knapt nok løbe, men forsøgte at træne med. Jeg var bange for, at jeg skulle spille VM på 70 procent.«

»Nu er jeg meget glad for, at jeg er, hvor jeg skal være,« siger han.

Selv om Martin Braithwaite er blevet skiftet ind i stedet for Sisto mod Mexico og Sverige og har gjort det godt, så har Celta Vigo-spilleren på fornemmelsen, at han starter inde på lørdag i den første VM-kamp mod Peru.

Assistenttræner Jon Dahl Tomasson fortæller da også, at Sisto har set skarp ud under træningen i Rusland.

»Det virker, som om han er glad for den russiske luft, for han har været flyvende. Vi skulle måske været taget lidt tidligere til Rusland,« siger Tomasson.

