Simon Kjær: Danmarks stime giver genlyd i udlandet

Landsholdsanfører Simon Kjær mener, at Danmarks resultater er begyndt at vække opsigt uden for landets grænser.

Forud for søndagens VM-ottendedelsfinale mod Kroatien er det danske landshold ubesejret i 18 landskampe.

Det seneste nederlag var i oktober 2016 mod Montenegro. Sidenhen er det blevet til ni sejre og ni uafgjorte mod stærke hold som Polen, Tyskland og senest Frankrig.

»Det giver genlyd internationalt. Det er Kroatien godt klar over, og de kommer til at have respekt for os.«

»Vi er ikke nemme at spille mod. Vi kender vores kvaliteter og styrker, og vi har ikke mange svagheder. Vi er ikke et sjovt hold at møde,« siger Simon Kjær på et pressemøde før kampen, der spilles i Nisjnij Novgorod.

Anføreren fremhæver også, at Danmarks modstandere kun har scoret en enkelt gang mod landsholdet i år - det var i VM-gruppekampen mod Australien.

Her udlignede australierne til slutresultatet 1-1 på et straffespark, som dommeren i første omgang overså, inden videodommerne blandede sig.

»Vi har ikke tabt i 18 kampe, og vi har kun lukket et mål ind i år - det var på en VAR-kendelse.«

»Siden nederlaget til Montenegro (i oktober 2016, red.) har vi bygget på og er blevet kyniske. Vi er i stand til at spille på flere måder, og det er Kroatien også godt klar over,« siger Kjær.

Den 29-årige midterforsvarer har været anfører for det danske landshold gennem hele VM-kvalifikationen og frem til nu.

I begyndelsen af hans tid som anfører så de danske chancer for at nå VM sorte ud. Sevilla-forsvareren fortalte derfor en ven, at det måske var en god idé at placere sit bryllup i VM-perioden, hvis han ville have Kjær med.

I stedet står den stærke forsvarer søndag over for den foreløbige kulmination i sin tid som kaptajn.

»Det er kæmpestort, og det er noget, jeg formentlig først kommer til at tænke mere over efter VM. Lige nu er vi i gang. Vi skal ikke være tilfredse med, hvad vi har opnået. Det er ikke den indstilling, vi har på holdet,« siger han.

Hverken Danmark eller Kroatien fik lørdag lov til at træne på kampbanen i Nisjnij Novgorod. De danske spillere besigtigede banen, mens banen blev behandlet med kraftige lyskanoner.

I stedet blev de danske spillere efter pressemødet kørt ud til et andet stadion for at gennemføre den afsluttende træning.

»Det er ens for på begge hold. Vi ser på banen, så vi kender konditionerne, og så er det det,« siger Kjær.

Kroatiens spillere har prøvet at spille på kampbanen tidligere i turneringen, da holdet vandt 3-0 over Argentina på det nybyggede stadion.

Søndagens ottendedelsfinale spilles klokken 20 dansk tid i Nisjnij Novgorod, der er placeret 400 kilometer øst for Moskva.

