Silkeborg-træner: Esbjerg kan næppe score tre mål

Silkeborg. Silkeborg slog torsdag aften Esbjerg med 1-0 på eget græs i det første playoffopgør om en plads i Superligaen i næste sæson.

Et uafgjort resultat vil derfor være nok for Silkeborg til at sikre klubben en ny sæson i landets bedste fodboldrække.

Alligevel forsikrer Silkeborg-træner Peter Sørensen, at de rødblusede ikke tager til Esbjerg for at forsvare 1-0-føringen. Han mener, at Superliga-klubben skal have ambitioner om at score på udebane.

- Vi er godt nok blevet skide gode til at forsvare os nu, men jeg tænker alligevel, at vi skal gå ned og se, om vi ikke kan score et mål. Så skal de score tre det tror jeg ikke, at de kan, siger Peter Sørensen.

Selv om det i kun blev til en spinkel sejr på hjemmebane mod Esbjerg, var Silkeborg-træneren ganske godt tilfreds med udgangspunktet.

- Jeg havde da håbet på, at det kunne være endnu bedre, selv om 1-0 er et godt udgangspunkt. Det ser spinkelt ud, men det var vigtigt at holde nullet, siger Peter Sørensen.

Træneren mødte opbakning hos kampens enlige målscorer Gustaf Nilsson, som mener, at Silkeborg skal gribe returopgøret an på samme måde som den første kamp.

- Vi fører kampen nu, men vi skal bare spille, som vi gjorde på eget græs. Vi stod godt defensivt og gav ikke mange chancer væk. Vi skal fortsætte offensivt og score mål igen, siger Gustaf Nilsson.

Silkeborg-angriberen har på det seneste lavet flere vigtige mål, og det glædede da også svenskeren på det personlige plan at score igen. Han håber ikke, at han har lavet sit sidste mål for klubben.

- Jeg har fået mere selvtillid af at score. Som angriber vil man altid score, og forhåbentlig kan jeg score i den sidste kamp også, siger Gustaf Nilsson.

/ritzau/