Silkeborg sender Helsingør ud af Superligaen

Helsingør rykker ud af Superligaen efter blot en enkelt sæson i landets bedste fodboldrække.

Det står klart, efter at nordsjællænderne mandag tabte med 3-4 på udebane til Silkeborg i duellen om direkte nedrykning fra Superligaen. Det første opgør i Helsingør endte 1-1.

Efter kun fire minutter i første halvleg lå det dog ikke i kortene, at Silkeborg skulle vinde nedrykningsgyseren.

Helsingørs brasilianske venstrekant Matheus Leiria bragte på et hovedstød udeholdet foran 1-0.

Kampen skulle dog kun hen i det 20. minut, før Silkeborg svarede igen med to mål på kun fem minutter.

Først Jeppe Okkels med et langskudsdrøn i målhjørnet til 1-1 og derefter Davit Skhirtladze til 2-1 på et hovedstød.

Anden halvleg var kun fire minutter gammel, da Silkeborg gjorde det endnu værre for Helsingør med en scoring af angriberen Gustaf Nilsson til 3-1.

Udeholdet og angriberen Douglas Ferreira svarede igen midtvejs i halvlegen med reduceringen til 2-3.

Det satte gang i en særdeles spændende afslutning.

Først kunne hjemmeholdets angrebstalent Magnus Mattsson med fire minutter igen score til 4-2, inden gæsternes Nicolas Mortensen reducerede til 3-4 i den anden ende.

Helsingør var endda tæt på at få uafgjort og sende Silkeborg ned i 1. division, men to gange fik hjemmeholdet reddet en Helsingør-afslutning på målstregen.

Silkeborg har dermed en ekstra chance for at sikre sig overlevelse, når midtjyderne møder Esbjerg fra 1. division over to kampe.

Esbjerg endte sæsonen om nummer to i 1. division bag Vejle, der tog den direkte oprykningsplads.

