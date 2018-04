Sharks får oprejsning med dramatisk sejr i NHL-slutspillet

Mikkel Bødker og resten af San Jose Sharks-mandskabet tog natten til søndag dansk tid en imponerende sejr i NHL-slutspillet.

På udebane besejrede Sharks således stærke Vegas Golden Knights med 4-3 efter mere end 75 minutters ishockey.

Dermed udligner Bødker og co. til 1-1 i slutspilsserien mod Vegas.

De to hold står over for hinanden i anden runde af NHL's slutspil, hvilket svarer til kvartfinalerne. I det første opgør fik Sharks en øretæve af Golden Knights, da det blev til en 7-0-sejr i Las Vegas.

Men i nattens opgør svarede gæsterne altså igen.

Efter 3-3 i den ordinære spilletid skulle de to hold ud i forlænget spilletid.

I slutspillets overtid fortsætter holdene fuldtalligt i perioder af fuld længde indtil første scorede mål. Det kan ikke ende i straffeslagskonkurrence.

Hele første ekstra overtidsperiode endte uden scoringer.

Både Golden Knights-spillerne og hele T-Mobile Arena i Las Vegas troede ellers, at kampen var afgjort, da hjemmeholdet sendte pucken i mål med få minutter tilbage af den første overtidsperiode.

Men efter at have set målet igennem besluttede dommerne at annullere scoringen. De vurderede, at en Golden Knights-spiller havde haft ulovlig kontakt med gæsternes målmand forud for målet.

I begyndelsen af anden overtidsperiode blev hjemmeholdets Shea Theodore udvist i to minutter for at ramme Mikkel Bødker i ansigtet med sin stav.

Sharks formåede ikke at få noget ud af perioden i overtal. Men det gjorde holdet få minutter senere.

Her var Sharks igen i overtal, og den fordel udnyttede Logan Couture ved at score sit andet mål i kampen og dermed sikre Sharks sejren.

Bødker spillede knap 20 minutter, men blev ikke noteret for point i opgøret. Jannik Hansen, der også er en del af Sharks-truppen, var ikke i aktion.

Natten til tirsdag spilles tredje opgør på Sharks' hjemmebane.

/ritzau/