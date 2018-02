Sevilla løb fast i Manchester Uniteds forsvarsmur

Alt er åbent før returkampen på Old Trafford, efter at Sevilla og Manchester United spillede uafgjort 0-0 i første kamp i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Dermed fik englænderne velsagtens det resultat, de kom til Andalusien efter, og manager José Mourinho kan være tilfreds med, at det lykkedes at holde hjemmeholdet nede på ganske få store tilbud.

Det er første gang i 62 europæiske hjemmekampe, at Sevilla spiller 0-0, og der er lagt op til et interessant taktisk slag, når holdet skal til returkamp i Manchester 13. marts.

Spanierne, der ikke havde Simon Kjær i truppen, havde klar overvægt i skudforsøg, men kom kun sjældent frem til de helt åbne chancer.

Angriberen Luis Muriel burde dog have givet sit hold en føring med til pausen, da han i halvlegens sidste sekunder fik en helt oplagt hovedstødsmulighed få meter fra United-målet.

Men colombianeren fik ikke placeret sin ellers hårde afslutning godt nok, og så kunne målmand David De Gea redde sit hold med en refleksredning af højeste klasse.

Manchester United startede med stjernespilleren Paul Pogba på bænken, men den dyre franskmand blev tidligt sendt i aktion som erstatning for en skadet Ander Herrera.

Pogba havde dog svært ved at få sat sit aftryk på en kamp, hvor de engelske gæster i vid udstrækning koncentrerede sig om at lukke ned for hjemmeholdets offensive bestræbelser.

Sevilla forsøgte at rykke spillet længere frem efter pausen i erkendelse af, at uafgjort ville være et temmelig usikkert udgangspunkt for returkampen i Manchester.

Selv om spanierne havde det spillemæssige overtag og afsluttede 25 gange mod De Geas mål, stod United-forsvaret sikkert og solidt og sikrede holdet et godt resultat i den intense atmosfære på Estadio Sanchez Pizjuan.

/ritzau/