Serena Williams møder japansk finaledebutant i US Open

New York. Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams får lørdag endnu en chance for at tangere rekorden for fleste vundne grand slam-titler.

Det står klart, efter at hun natten til fredag dansk tid ekspederede den 19.-seedede lette, Anastasija Sevastova, ud i semifinalen ved US Open med en stensikker sejr på 6-3, 6-0.

I lørdagens finale møder hun japanske Naomi Osaka, der tidligt fredag morgen slog amerikanske Madison Keys 6-4, 6-2 i den anden semifinale.

Serena Williams, der er seedet som nummer 17, har tidligere vundet US Open seks gange.

Det er blot syv måneder siden, at Serena Williams vendte tilbage til sporten, efter at hun sidste år fik sit første barn under en fødsel, der var ved at koste tennisstjernen livet.

- Det er virkelig utroligt. For et år siden kæmpede jeg bogstaveligt talt for mit liv på hospitalet efter at have fået et barn, siger Serena Williams efter sin semifinale.

- Hver dag, jeg går ud på banen, er jeg så taknemmelig for at have muligheden for at dyrke denne sport, tilføjer den 36-årige Serena Williams.

Hun skulle kun bruge 66 minutter på Arthur Ashe Stadium for at slå Anastasija Sevastova.

Serena Williams missede sin 24. grand slam-titel i juli, da hun tabte til tyske Angelique Kerber i Wimbledon-finalen.

Lørdag får hun igen muligheden mod den 20-årige Naomi Osaka, der bliver den første japanske kvinde, der står i en grand slam-finale.

Den 20.-seedede Osaka formåede i sin semifinale at afværge 13 breakbolde til Madison Keys, der nåede US Open-finalen sidste år.

Japaneren viste selv stor kølighed i de afgørende øjeblikke og brød amerikanerens serv på tre ud af fire breakbolde.

- Dette kommer til at lyde rigtig slemt, men jeg tænkte kun på, at jeg ville spille mod Serena. Jeg elsker dig (Serena, red.). Jeg elsker alle, siger Naomi Osaka efter kampen.

