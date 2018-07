Serena Williams beklager sig igen over dopingkontrol

New York. Tennisstjernen Serena Williams har det fint med at få besøg af kontrollanter fra antidopingmyndighederne.

Men den tidligere verdensetter mener, at hun oftere end andre amerikanske tennisspillere bliver testet uden for konkurrence.

- Og så er det tid til den "tilfældige" test af kun Serena. Af alle spillere er det blevet bevist, at jeg er den, der bliver testet mest. Diskrimination? Det mener jeg. I det mindste holder jeg sporten ren, skriver Serena Williams på Twitter.

I et senere tweet har hun tilføjet:

- Men jeg er klar til at gøre, hvad der skal til, for at have en ren sport, så kom bare med det. Jeg er spændt, skriver hun.

Serena Williams har tidligere undret sig over antidopingmyndighedernes store interesse for hendes person.

Mediet Deadspin fortalte i juni, at Serena Williams fem gange i år var blevet testet af de amerikanske antidopingmyndigheder, flere gange end andre kvindelige tennisspillere.

36-årige Serena Williams, der har vundet 23 grand slam-titler i damesingle, opfordrede efter sit nederlag i Wimbledon-finalen til, at alle atleter skal testes på et lige grundlag.

Amerikaneren blev sidste år mor for første gang, da hun fødte en datter.

Tidligere i år vendte hun tilbage til tennisbanerne, foreløbig med andenpladsen ved Wimbledon tidligere i juli som det bedste resultat.

Serena Williams er i øjeblikket nummer 27 på verdensranglisten.

