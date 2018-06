Serbien protesterer over tysk dommer: »Det var et straffespark, som hele verden så«

Det Serbiske Fodboldforbund har sendt en klage til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) over valget af dommer til Serbiens VM-kamp mod Schweiz, som serberne tabte 1-2 fredag aften i Kaliningrad.

Fodboldforbundet i Serbien er meget utilfreds med den tyske dommer Felix Brych, som ifølge serberne dømte til schweizernes fordel.

- Vi har indsendt syv videooptagelser til Fifa, der tydeligt viser tendenser til, at der blev dømt imod vores hold, skriver forbundet på sin hjemmeside.

- Optagelserne viser tydeligt, at der var uens standarder for, hvornår der blev uddelt gule kort. Mens flere af vores spillere meget nemt fik gule kort, så skete det ikke for modstanderholdets spillere i lignende situationer.

- Den største forseelse handler om, at der ikke blev dømt straffespark til Mitrovic (Serbiens Aleksandar Mitrovic, red.) ved stillingen 1-1, hvilket kunne have ændret kampen til vores fordel.

- Det var et straffespark, som hele verden så, men ikke dommer Brych, og det skulle have været set igennem af VAR-systemet (Video Assistant Referee), skriver Serbiens fodboldforbund.

German referee Felix Brych (C) gestures during the Russia 2018 World Cup Group E football match between Serbia and Switzerland at the Kaliningrad Stadium in Kaliningrad on June 22, 2018. / AFP PHOTO / Patrick HERTZOG / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

Aleksandar Mitrovic faldt omkuld i straffesparksfeltet efter en heftig duel med to schweizere, der omklamrede serberen.

Kampen mellem Serbien og Schweiz var præget af politiske undertoner.

Fifa har åbnet en disciplinærsag, der kan resultere i karantæne til de schweiziske målscorere, Xherdan Shaqiri og Granit Xhaka.

Begge spillere fejrede deres scoring med en gestus med hænderne, der tilsyneladende skulle forestille en dobbelt ørn på Albaniens flag.

Fifa har åbnet en disciplinærsag, der kan resultere i karantæne til de schweiziske målscorere, Xherdan Shaqiri (th) og Granit Xhaka for deres »ørne-hilsen« til publikum efter målene.

Begge spillere har rødder i Albanien. Fifa accepterer ikke politiske handlinger eller symboler på stationer.

Shaqiri er født i den tidligere serbiske provins Kosovo, men Serbien anerkender ikke Kosovos uafhængighed. Xhakas far er etnisk albaner og var fængslet i det daværende Jugoslavien i 1980'erne.

/ritzau/