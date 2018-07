Sent VM-nederlag skuffer Japans træner

Rostov. Japan var foran 2-0, men måtte alligevel forlade VM-slutrunden efter et nederlag på 2-3 til Belgien i ottendedelsfinalen.

Landstræner Akira Nishino har svært ved at begribe, at hans mandskab smed føringen og røg ud til de belgiske favoritter.

- Det handler ikke kun om, at vi spillede godt. Vi skulle vinde, siger han ifølge AP efter kampen.

- Vores hold er mentalt stærkt, og jeg synes, at vi som minimum matchede belgierne, lyder det fra landstræneren.

- Men at lukke sådan et mål ind til sidst skuffer mig virkelig. Jeg er knust.

Efter kampen måtte Nishino tage sig af en flok slukørede spillere. Det var første gang siden 1970, at et hold ligesom Belgien gik videre fra en knockoutkamp ved VM efter at have været bagud 0-2, og det kunne ses i japanernes ansigter.

- De stod der bare uden at gøre noget. Jeg taler med dem, når vi vender tilbage til hotellet, siger Nishino.

I 2010 nåede Japan til ottendedelsfinalen, blandt andet på bekostning af Danmark. I 2014 røg japanerne dog ud allerede efter gruppespillet.

Mens Japan må vinke farvel til VM-slutrunden, er Belgien klar til kvartfinalen mod Brasilien.

/ritzau/