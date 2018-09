Sene mål sikrer Tyrkiet comeback-sejr over Sverige

Stockholm. Det blev til en dramatisk afslutning, da Sverige mandag spillede sin første kamp i Nations League mod Tyrkiet.

Sverige var foran med 2-0, men endte med at tabe 2-3 efter to sene scoringer af tyrkerne.

Sejren er Tyrkiets første i den nyoprettede landsholdsturnering, efter at det fredag blev til 1-2-nederlag mod Rusland.

Tyrkiet startede kampen bedst, men måtte alligevel gå til pause bagud 0-1, da Isaac Kiese Thelin efter 40 minutters spil bragte svenskerne foran.

Angriberen sparkede bolden i nettet, efter et hovedstød fra Thelin selv ramte stolpen og røg tilbage i hans fødder tæt på mål.

Jimmy Durmaz havde med kort tid tilbage af første halvleg mulighed for at fordoble svenskernes føring, da han efter et godt træk fandt sig selv i en god position i det tyrkiske felt. Men Toulouse-spillerens skud gik lige forbi stolpen.

Kort inde i anden halvleg kom 2-0-målet så, da Viktor Claesson med et drøn langt ude fra for alvor sendte svenskerne på sejrskurs.

Men den kurs havde tyrkerne ikke udstedt. Allerede et minut efter reducerede Hakan Çalhanoglu således til 1-2, da han med et kurvet skud fra kantet af feltet fik nettet bag Robin Olsen i det svenske mål til at blafre.

Scoringen inspirerede Tyrkiet, der sad på det meste af spillet resten af kampe.

Med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid kom det forløsende mål så, da Emre Akbaba med et hårdt spark sendte bolden op i nettaget efter flot et-to-spil med Cenk Tosun og udlignede.

I kampens overtid fuldendte Tyrkiet comebacket. Igen var Akbaba målscoreren efter med hovedet at have snittet et indlæg fra Serdar Gurler i mål til stor ærgrelse for de gulklædte fans på Friends Arena i Stockholm.

Portugal og Italien tørnede ligeledes sammen i Nations League mandag. Her kunne Portugal, der var uden Cristiano Ronaldo, hæve armene i triumf ved dommerens slutfløjt efter at have vundet 1-0 på mål af Andre Silva.

Færøerne med den danske landstræner Lars Olsen var også i aktion mandag, da det blev til et 0-2-nederlag til Kosovo.

/ritzau/