Sene Chelsea-mål sender Liverpool ud af Liga Cuppen

Liverpool. Andreas Christensen og Chelsea er klar til ottendedelsfinalerne i den engelske Liga Cup, der også er kendt som Carabao Cup.

Onsdag aften vandt London-holdet på udebane det tidlige stormøde i turneringen mod Liverpool. Hjemmeholdet var foran, men to sene Chelsea-scoringer sørgede for en 2-1-sejr.

Gæsterne havde Andreas Christensen med i startopstillingen. Danskeren har i denne sæson været henvist til en reserverolle, men startede ved siden af Gary Cahill i centerforsvaret.

Christensen kunne dog ikke forhindre Daniel Sturridges åbningsmål efter 58 minutter. Et kvarter senere blev danskeren skiftet ud.

Dermed nåede han ikke at opleve Chelseas to mål. I det 79. minut udlignede Emerson, da han var over en ripost tæt under mål.

Seks minutter senere viste indskiftede Eden Hazard, hvorfor han er en af verdens bedste fodboldspillere.

Hazard gjorde backen Alberto Moreno fuldstændig rundtosset, før belgieren tordnede bolden i nettet.

Den lussing kom hjemmeholdet sig aldrig over, og Jürgen Klopps mandskab må dermed se sæsonens første potentielle titel glide dem af hænde.

Tottenham var også tæt på at forlade turneringen, men fik afværget et truende nederlag hjemme mod Watford.

Uden Christian Eriksen i truppen var Tottenham bagud 0-1 indtil det 82. minut, da Dele Alli udlignede. Siden bragte Erik Lamela Tottenham foran, men den hektiske slutfase fik også et 2-2-mål ved Etienne Capoue.

Derfor skulle kampen afgøres i straffesparkskonkurrence, og her var Tottenham stærkest.

Onsdagens største sejr stod West Ham for. Den kriseramte Premier League-klub sablede Macclesfield fra den fjerdebedste række ned med hele 8-0.

Arsenal slog danskerklubben Brentford i et rent London-opgør. Storfavoritten vandt med 3-1 efter blandt andet to mål af Danny Welbeck.

Henrik Dalsgaard startede opgøret på bænken for Brentford, men den danske landsholdsback blev sendt i aktion midt i anden halvleg, da hans hold var bagud 1-2.

/ritzau/