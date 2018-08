Selvsikker Pogba jagter Premier League-trofæ: VM er fortid

Manchester. Det er ikke mere end to måneder siden, at Paul Pogba og resten af det franske landshold kunne løfte VM-pokalen i vejret og kalde sig verdensmestre i fodbold.

Men det er allerede længe siden. Nu skal nye trofæer jagtes i Premier League.

Sådan lyder det fra Pogba, efter Manchester United fredag besejrede Leicester 2-1 på hjemmebane i sæsonens første kamp i Premier League.

- VM-sejren er fortid. Jeg kan godt lide udfordringer, jeg vil videre og vinde flere trofæer, siger den 25-årige franskmand.

I kampens tredje minut scorede Manchester United-anføreren sikkert på et straffespark over for Kasper Schmeichel.

Pogba var sikkerheden selv, da han skød bolden i mål. Men det var ikke givet på forhånd, at det var ham, der skulle tage skuddet, fortæller han.

- Vi har ikke en oplagt person til at tage straffespark, så derfor besluttede jeg mig for at tage det. I næste kamp kan det være, jeg lader Alexis (Sánchez, red.) tage det, siger Paul Pogba.

Senere kom Luke Shaw på tavlen, og så var en sen scoring af Leicesters Jamie Vardy ikke nok til at forhindre en god start til sidste sæsons nummer to.

Manchester Uniteds træner, José Mourinho, forudser, at den nye sæson bliver udfordrende.

Alligevel håber han på, at holdet formår at spille sig tættere på rivalerne fra Manchester City end sidste år, hvor holdet sluttede 19 point efter konkurrenterne.

- Vi ville gerne starte Premier League med en sejr, og det gjorde vi. Præstationen var okay, men vi vil gerne blive endnu bedre, siger Mourinho.

Hjemmesejren på 2-1 sender United alene i spidsen af den bedste engelske række, før de øvrige kampe spilles i første runde.

/ritzau/AFP