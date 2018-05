Selvmål sender Vejle tæt på oprykning til Superligaen

Fodboldklubben Vejle Boldklub kom onsdag aften endnu tættere på oprykning til Alka Superligaen.

Den østjyske traditionsklub vandt 1-0 hjemme over FC Fredericia, og dermed har Vejle et forspring på tre point ned til nummer to, Esbjerg, før 33. og sidste runde i 1. division, der spilles søndag.

Vejle har 62 point, mens Esbjerg har 59 point.

Esbjerg vandt 1-0 ude over Skive og fastholder håbet om at snuppe den enlige direkte oprykningsplads til Superligaen. Vestjydernes målscore er fire mål bedre end Vejles.

Nummer to og tre fra 1. division skal spille playoffkampe om oprykning mod hold fra Superligaen.

Viborg og Vendsyssel har begge 53 point, mens HB Køge på femtepladsen med 51 point fortsat kan blande sig.

Vejle havde gode muligheder i hjemmekampen mod FC Fredericia, men stillingen var 0-0 ved pausen.

Efter flere chancer tidligt i anden halvleg fik hovedparten af de omkring 10.000 tilskuere noget at juble over, da der var spillet 63 minutter.

Kort tid efter at Vejle havde skiftet den tidligere OB-angriber Peter Utaka ind, kom FC Fredericias Christian Ege Nielsen til at lave et uheldigt selvmål.

Det udløste stor jubel på stadion, for på det tidspunkt var Vejle i Superligaen.

Få minutter senere kom meldingen om, at Esbjerg havde bragt sig foran 1-0 i Skive, og så var Vejle igen et 1. divisionshold, i hvert fald frem til på søndag.

Vejle holdt føringen frem til slutfløjtet og er sikker på oprykning, hvis klubben får mindst et point i søndagens udekamp mod Thisted.

Vendsyssel måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Nykøbing FC, mens Fremad Amager spillede 0-0 hjemme mod Skive

Esbjerg måtte vente til midten af anden halvleg med at score mod Skive.

Anders Dreyer scorede kampens enlige mål på et straffespark.

HB Køge fik 1-1 hjemme mod Viborg, der brændte et straffespark kort før tid.

Kort forinden havde HB Køge udlignet til 1-1, og dermed lever oprykningshåbet for sjællænderne.

I bunden holdt Brabrand liv i håbet om at undgå at følge med Skive ud af 1. division, da det blev 2-1 hjemme over FC Roskilde.

Brabrand, der har haft en imponerende forårssæson, scorede sejrsmålet få minutter før tid og har 33 point på næstsidstepladsen.

FC Roskilde ligger lige over nedrykningsstregen med 35 point.

/ritzau/