Sejlduo med VM-succes: Nu tæller kun medaljerne for os

Aarhus. Sejlduoen Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt skal på søndag kæmpe om VM-titlen på vandet ud for Aarhus.

De to danskere indtager en fjerdeplads i katamaran-klassen Nacra 17 før det afgørende medalrace med kun seks point op til førerpositionen. Medaljeskamlen er kun tre point væk.

- Vi har ikke noget at tabe. Vi føler kun, at vi kan vinde i det her medalrace.

- Om vi bliver nummer fire eller syv i den samlede stilling, er ligegyldigt. Det er sekundære placeringer, siger Christian Peter Lübeck.

- Hvis vi går ud og vinder medalrace, så er vi sikret en medalje.

Makkeren Lin Ea Cenholt påpeger også, at det kun er fem af de ti både, der skal deltage i medalrace, som har mulighed for at blande sig i medaljekampen.

- Inde i mit hoved tænker jeg, at vi er helt lige med dem, der er på førstepladsen, selv om vi ikke er det. Jeg føler, at vi lige så godt kan vinde, som vi kan blive nummer fem, siger hun.

Det er nogle særdeles rutinerede sejlere, der er placeret foran danskerne.

Besætningen på den argentinske båd, der indtager tredjepladsen, vandt OL-guld i Rio for to år siden, mens den australske båd på andenpladsen sejles af søskendeparret Outteridge. Nathan Outteridge har tidligere vundet OL- og VM-titler i 49er.

De imponerende resultatlister er dog ikke noget, der skræmmer de to danskere.

- Vi slår dem i lige så mange sejladser, som de slår os. Så jeg har det bare sådan, at det er både som alle andre.

- Vi ved, at de vil præstere i et medalrace. De har vundet OL-guld og lader sig ikke ryste. Så på det punkt er det os, der har en opgave, siger Christian Peter Lübeck, der dog også fremhæver, at danskerne sejler på hjemmebane.

Set i det lidt større perspektiv var det måske ikke ventet, at den danske Nacra 17-duo ville have VM-titlen inde for rækkevidde før den sidste konkurrencedag i Aarhus.

For blot et halvt år siden fik Christian Peter Lübeck skåret sin lægmuskel over at et ror, og derfor kunne de ikke træne sammen i hele foråret.

- Vi har nok selv haft høje forventninger til VM, men vi ville ikke gå ud og sige fra start, at vi gik efter guldet, siger han.

- Vi var ikke et favorit-team, da VM begyndte, men et ungt team, der er på vej. Flere og flere regner med os, tilføjer Lin Ea Cenholt.

Som en sidegevinst har de to danskere med deres gode VM-præstationer allerede sikret Danmark en nationsplads i Nacra 17 til OL i Tokyo. Det var en af målsætningerne med VM i Aarhus.

- Det er fedt. Men vi har ligget så godt placeret gennem hele stævnet, at vi ikke har fokusret på det. Nu er den hjemme, og vi kan sætte flueben ved den, og det er dejligt, siger Lin Ea Cenholt.

Ud over Nacra 17 er der også muligheder for en dansk medalje i kvindernes 49erFX. Her er både Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen samt Ida Marie Baad og Marie Thusgaard klar til medalrace, der bliver sejlet lørdag eftermiddag.

Fredag sørgede Anne-Marie Rindom for den første danske medalje i Aarhus, da hun vandt bronze i Laser Radial.

/ritzau/