Sejldramaet i Qingdao ændrede guldduoens liv

Det var et af de største dramaer i dansk idrætshistorie, og det kom til at definere deres liv.

Fredag er det ti år siden, at sejlerne Jonas Warrer og Martin Kirketerp vandt 49er-guld ved OL i Beijing i en kroatisk båd, efter at masten på deres egen var knækket.

I dagene op til det afgørende medalrace havde duoen opbygget et stort forspring til samtlige konkurrenter, og med en sjetteplads i den afsluttende sejlads med ti deltagende både ville de være sikre på guldet.

Men bølgerne gik højt den dag i Qingdao, og da Warrer og Kirketerp rullede båden i det urolige vand, kæntrede den, og masten knækkede. De blev herefter trukket tilbage på land.

Nu var gode råd dyre, og der skulle handles hurtigt. Uden af spørge om lov lånte de den kroatiske båd, og fire sekunder før startfristen udløb, krydsede de startlinjen.

Danskerne skulle forsøge at kæmpe sig op i feltet, og det blev en jagt, for de var langt efter alle andre.

Flere både kæntrede i de høje bølger, og det lykkedes Warrer og Kirketerp at sejle sig frem på en syvendeplads, hvilket viste sig at være nok til at tage OL-guldet foran Spanien og Tyskland.

Så brød jublen ellers løs i den danske båd med det kroatiske flag på sejlet. Martin Kirketerp hoppede op og ned, mens Warrer stampede lidt mere behersket.

»Når jeg tænker på det i dag, så giver det stadigvæk gåsehud,« siger Jonas Warrer.

»Jeg kan huske, da vi bagefter giver hånd til spanierne, så siger styrmanden, at det her vil ændre jeres liv. Jeg tænkte ja-ja, men på mange måder, så har det defineret mange af de ting, jeg har lavet efterfølgende.«

»Jeg sejler stadigvæk, og det var måske tvivlsomt, om jeg havde gjort det, hvis vi ikke have vundet guld,« siger han.

Jonas Warrer er fortsat i gang i 49eren og har for nylig deltaget ved VM i Aarhus med en ny makker. Warrer var også med i 2016 ved OL i Rio, og håbet er også at sejle i Tokyo om to år.

Martin Kirketerp valgte at trække sig fra 49eren efter guldtriumfen i 2008, da han blev tilbudt at sejle i mere professionelle bådklasser.

»Efter OL fik jeg mulighed for at komme ind i andre sejladser, og det havde jeg kæmpet for.«

»Det er ikke en verden, som man nemt kan komme ind i, og OL var en kickstarter, som gav mig den mulighed. Siden har jeg ikke vendt mig om,« siger Kirketerp.

»Jeg tror også, at jeg fik stillet min OL-lyst i 2008. Jeg er glad for, at jeg stoppede lige der - på højdepunktet,« siger han.

Pengene er større uden for de olympiske sejlklasser, og derfor er det svært at leve og forsørge en familie, når man sejler 49er. 49eren er dog Warrer og Kirketerps favoritbåd.

»Jeg har sejlet rigtig mange klasser, og der er ikke noget, der slår 49eren i lidt blæsevejr og med skiftende vind. Man har så meget adrenalin på og er i kontakt med vandet,« siger Kirketerp.

OL-dramaet voksede sig endnu større de næste dage efter finalesejladsen, da der blev nedlagt en lang række protester.

Spanierne, der endte med sølvet, var utilfredse med, at danskerne havde brugt en kroatisk båd, som ikke var blevet målt op og dermed godkendt til at deltage i finalesejladsen.

Da afgørelserne hver gang faldt ud til dansk fordel, så blev der til sidst protesteret til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, hvor alle parter på skift skulle fremføre deres sag.

Det var nogle nervepirrende dage, hvor sindede blev bragt i kog. Daværende kulturminister Brian Mikkelsen mente, at Spanien og Italien, der var sluttet på fjerdepladsen, brød med den olympiske ånd.

Seks dage efter triumfen i de højre bølger kom afgørelsen fra CAS, og det var igen tid til at fejre guldet.

