Schweiz sniger sig videre til VM-møde med Sverige

Den svenske VM-lejr kan begynde at finde videomateriale frem på Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Yann Sommer og de øvrige schweiziske profiler.

Onsdag spillede Schweiz 2-2 med Costa Rica, og da Brasilien samtidig besejrede Serbien, sneg Schweiz sig videre som toer i gruppen.

Schweiz sluttede på fem point, mens Brasilien med syv point vandt gruppen.

Det betyder, at Sverige og Schweiz mødes i ottendedelsfinalen 3. juli i Sankt Petersborg. Sverige vandt nemlig sin gruppe ved at slå Mexico i sidste gruppekamp tidligere onsdag.

Kampen mod Costa Rica var ikke nogen nem opgave for Schweiz. Langtfra endda. Costaricanerne gav fin modstand og tilspillede sig allerede en gigantisk chance i begyndelsen af første halvleg.

Den tilfaldt Celso Borges, som fra nært hold headede mod mål i det syvende minut. Målmand Yann Sommer diskede op med en stor redning og forhindrede på den måde en katastrofal schweizisk start.

Costa Rica ramte også overliggeren, da Daniel Colindres Solera tre minutter senere trykkede af udefra.

Efter en halv time kom Schweiz foran. Breel Embolo dirigerede et indlæg videre til Blerim Dzemaili, som uden tøven smaskede bolden i nettet.

Kort efter fik Dzemaili chancen for at blive dobbelt målscorer i en tilsvarende situation, men denne gang måtte han nøjes med et hjørnespark.

Schweiz gik til pausen foran 1-0. Den dårlige nyhed for holdet var, at anfører Stephan Lichtsteiner fik et gult kort og dermed er ude af ottendedelsfinalen.

Ti minutter inde i anden halvleg kom endnu en dårlig nyhed. Kendall Waston holdt sin oppasser væk og headede Costa Ricas første mål ind ved sommerens VM.

Med scoringen har alle 32 hold nu scoret ved VM-slutrunden.

Det bølgede frem og tilbage mod slutningen. Josip Drmic fra Schweiz havde et hovedstød på overliggeren, men Costa Rica fik også et par pæne tilbud.

Det var dog Schweiz, der igen kom foran. Drmic sendte et fladt indlæg kontrolleret i nettet til 2-1.

I en halvkaotisk afslutning fik Costa Rica et straffespark. Det sparkede Bryan Ruiz på overliggeren, men heldigvis for ham sprang bolden ned på Yann Sommer og ind i mål til slutresultatet 2-2.

Stillingen i gruppe E Kampe i gruppe E

/ritzau/