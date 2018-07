Schmeichels Leicester henter målmand i Liverpool

Leicester. Premier League-klubben Leicester har været på indkøb i Liverpool og henter målmanden Danny Ward.

Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider.

Økonomien i handlen er ikke offentliggjort. Men ifølge britiske medier betaler Leicester 12,5 millioner pund (cirka 104 millioner kroner) for den 25-årige waliser. Kontrakten løber i fire år.

Danny Ward kom til Liverpools ungdomshold fra Wrexham i januar 2012, og han har blot opnået tre kampe for Liverpools bedste mandskab. Senest har han været tredjevalg efter Loris Karius og Simon Mignolet.

Ward har også været udlejet til Morecambe og Aberdeen.

Danny Ward er noteret for fire landskampe for Wales, og han skal forsøge at tage konkurrencen op med det danske førstevalg, Kasper Schmeichel, samt Eldin Jakupovic i Leicester.

- Jeg er kommet hertil for at udvikle mig og forhåbentlig være med til at skaffe mere succes. Klubben har haft succes de seneste tre sæsoner, og forhåbentlig er der mere på vej, siger Danny Ward til Leicesters hjemmeside.

Liverpool bekræftede torsdag, at klubben har købt den brasilianske målmand Alisson Becker i Roma.

Ifølge Roma kan den handel ende med indbringe romerne 72,5 millioner euro (cirka 540 millioner kroner). Det vil efter alt at dømme gøre brasilianeren til den dyreste målmand, der nogensinde er handlet mellem to klubber.

Flere britiske medier har i den seneste tid på rygteplan beskrevet, at flere klubber kunne være interesseret i den danske landsholdsmålmand.