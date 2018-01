Schmeichel holder nullet mod Andreas Christensens Chelsea

London. Det sluttede 0-0, da to af de sikre kort til Danmarks trup til sommerens VM i fodbold lørdag tørnede sammen i Premier League.

Leicester med målmand Kasper Schmeichel hentede uafgjort på udebane mod topklubben Chelsea, der havde Andreas Christensen i rollen som indskifter efter lidt over en halv times spil.

Overraskende nok var det Leicester, der dominerede stort fra begyndelsen af kampen på Stamford Bridge i London.

Allerede inden for de første ti minutter var gæsterne tæt på at score flere gange, og blandt andre havde Shinji Okazaki og Jamie Vardy gode muligheder.

Først mod slutningen af halvlegen var Chelsea tæt på at score, da Cesc Fabregas måtte se Leicester-anfører Kasper Schmeichel vippe en afslutning over mål.

På det tidspunkt var Andreas Christensen trådt ind i Chelsea-forsvaret i stedet for den skadede anfører, Gary Cahill.

I anden halvleg ændrede kampbilledet sig noget, især efter at Leicesters Ben Chilwell midtvejs i halvlegen fik marchordre for to gule kort inden for fem minutter.

Chelsea pressede på, men det lykkedes ikke hjemmeholdet at score.

Til allersidst havde Marcos Alonso ellers et godt forsøg på et frispark, men Kasper Schmeichel kastede sig ned og afværgede til hjørnespark.

Chelsea indtager dermed stadig tredjepladsen i rækken. Holdet har 47 point for 23 kampe.

Leicester har 31 point på ottendepladsen.

I bunden af Premier League vandt West Bromwich Albion omsider efter 20 ligakampe uden sejr, da det blev 2-0 hjemme over Brighton.

Det var den første ligasejr for manager Alan Pardew, der i slutningen af november afløste den fyrede Tony Pulis.

West Bromwich vandt sæsonens to første kampe i Premier League, men i de næste 20 kampe spillede klubben ti uafgjorte kampe og tabte ti gange.

Efter lørdagens sejr er West Bromwich fortsat næstsidst, men nu med 19 point.

Pierre-Emile Højbjerg var med i hele kampen, da Southampton spillede 2-2 ude mod Watford.

Southampton førte 2-1 til kort før tid, men hjemmeholdet fik udlignet, og Højbjerg og co. må med 21 point fortsat kigge mod nedrykningsstregen.

Jonas Lössl og Mathias "Zanka" Jørgensen fik begge fuld spilletid for Huddersfield, der hjemme tabte 1-4 til West Ham.

Huddersfield har 24 point.

/ritzau/