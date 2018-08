Schmeichel forsvarer kollega Joe Hart efter klubskifte

Leicester. Joe Hart har været langt ude i kulden i flere sæsoner i Manchester City og har mistet sin plads på det engelske landshold.

Tirsdag blev den 31-årige målmand så solgt til Burnley, hvor han forsøger at kickstarte karrieren.

Fra kollegaen Kasper Schmeichel er der dog fuld opbakning til Joe Hart, som ifølge den danske Leicester-keeper er blevet behandlet dårligt længe.

- Jeg har kendt Joe (Hart, red.) i lang tid, og jeg mener, at han er blevet exceptionelt hårdt behandlet i mange henseender.

- Det er ikke kun, hvad der skete i Manchester City, hvor jeg ikke synes, at han fik chancen for at bevise, hvad han kan. Så var der hele nedturen med England (landsholdet, red.), som, jeg synes, var helt utrolig på et tidspunkt, siger Kasper Schmeichel ifølge Sky Sports.

75 landskampe er Joe Hart noteret for, men han kom ikke med i den engelske VM-trup til slutrunden i Rusland denne sommer.

Joe Hart kom til Manchester City i 2006, og han var dermed i klubben sammen med Kasper Schmeichel i en periode.

Joe Hart var førstevalg i klubben, indtil Josep Guardiola tog over som manager. Derefter begyndte nedturen.

I de to seneste sæsoner var han udlejet til West Ham og italienske Torino, og Guardiola har ikke lagt skjul på, at han ikke satsede på Hart.

- For Joe er det vigtigt at komme hjem og bo og få et normalt liv. To års usikkerhed er hårdt for alle, og når alle tvivler på ens evner, så skal det være svært.

- Er der én ting, jeg ved om Joe, så handler det om hans mentalitet. Er der nogen, der kan komme tilbage fra det her, så er det ham. Det er Joe Hart, vi taler om. Folk har en meget kort hukommelse.

- Han er en topklasse-keeper, siger Kasper Schmeichel.

/ritzau/