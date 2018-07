Schmeichel får data-hjælp hvis VM-brag ender i straffespark

Det danske fodboldlandshold er særdeles velforberedt, hvis søndagens VM-ottendedelsfinale mod Kroatien i sidste ende skal afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Danmark har før VM i Rusland investeret i en videodatabase, der skal hjælpe til at forudsige, hvordan de kroatiske skytter vil sparke.

Databasen indeholder video af alle de straffespark, der kan opdrives, og så kan landsholdets analytiker, Mounir Akhiat, og målmandstræner, Lars Høgh, analysere hver enkelt skytte til bunds.

»Jeg ser på, hvordan de plejer at sparke, hvordan tilløbet er, kigger han på målmanden, eller gør han ikke, finter han, hvordan er hans spark under stort pres og mindre pres - jeg kunne blive ved,« siger Lars Høgh.

»Vi har den bedste database, man kan få fingrene i«.

Med hjælp fra de mange tv-klip har målmandstræneren mulighed for at fodre målmand Kasper Schmeichel med brugbare oplysninger, hvis han skal stå ansigt til ansigt med de kroatiske skytter.

»Jeg har lavet den aftale med Kasper, at jeg taler med ham, hvis der er et tydeligt mønster.«

»Er der ikke noget mønster, så siger jeg ikke noget. Så skal han bruge sin egen fornemmelse. Sådan havde jeg det også selv, da jeg spillede. Jeg ville ikke vide noget,« siger Høgh.

Der er samtidig lavet aftaler for, hvordan Schmeichel skal forsøge at bringe de kroatiske skytter endnu mere ud af balance, hvis opgøret skal afgøres i en straffesparkskonkurrence.

»Skytten er virkelig stresset og presset. Det svarer til at være i krig - det er voldsomt. Dit syn bliver ændret fra at være bredt til smalt, og det går ud over din balanceevne. Det er bare en ting.«

»Hjertet hamrer som om, at det er liv eller død. Det skal målmanden udnytte.«

»Jo, længere tid målmanden kan trække tiden, jo længere tid har skytten til at spekulere på, at han ikke må brænde og alt muligt.«

»Der er en tidsfaktor, og der er forskellige faser fra dommeren fløjter, og indtil sparket er taget. Alle de faser er vi bevidste om,« siger Høgh.

To gange ved VM er modstanderne blevet tildelt straffespark mod Danmark, og begge gange har Kasper Schmeichel kommunikeret med skytten i et forsøg på at bringe ham ud af fatning. Lars Høgh vil dog ikke afsløre, hvad målmanden helt nøjagtig siger.

»Det skal jeg ikke røbe. Der er noget, der er godt at sige i den situation, men det behøver jeg ikke at fortælle,« siger han.

Den danske målmandstræner er generelt meget begejstret for straffesparkskonkurrencer.

»Når bolden bliver lagt, og spilleren går tilbage, så står verden jo stille. Nogle er tæt på at smide fjernsynet ud af vinduet, og andre holder fest,« siger Høgh.

Søndagens ottendedelsfinale mellem Danmark og Kroatien spilles klokken 20 dansk tid i Nisjnij Novgorod, der er placeret 400 kilometer øst for Moskva.

