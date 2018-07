Dansk atletikstjerne om EM-deltagelse: Oddsene er imod mig

Den danske atletikstjerne Sara Slott Petersen måtte tidligere på måneden humpe i mål ved Diamond League-stævnet i Lausanne med en skade i venstre underben.

Godt to uger senere ved den 31-årige hækkeløber stadig ikke, om hun bliver klar til at forsvare EM-guldet fra 2016.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at blive klar.

- Om jeg når det, ved jeg ikke. Oddsene er imod mig, men hvis alt lige pludselig går min vej, så tror jeg godt, jeg kan nå det, men der skal ikke være meget modgang, siger Sara Slott Petersen.

Det er fibersprængninger, der plager den forsvarende europamester i 400 meter hæk.

Løbet i Lausanne var hendes comeback på distancen efter en periode ude med en skade i den ene læg, og den nye skade kom på det værst tænkelige tidspunkt.

- Nogle gange kan være heldig, at det heler lidt hurtigere, men det er ved at være sidste udkald, siger Sara Slott Petersen.

Hun fortæller, at hun laver meget alternativ træning, styrketræning og genoptræning for at blive skaden kvit og laver okklusionstræning for at bibeholde muskelmassen.

Derudover får hun laserbehandling.

EM begynder 7. august i Berlin, hvor Sara Slott Petersen skal forsvare sit EM-guld i 400 meter hæk fra 2016, og det kan blive en kamp mod uret at blive klar.

- Jeg tager ikke med derned, hvis jeg ikke forventer, at jeg kan gennemføre på et ordentligt niveau.

- Vi tager den endelige beslutning, en uge inden EM starter. Hvis jeg er oppe at løbe med fuld fart til træning en uge inden, så er det realistisk at tage af sted.

- Men kan jeg ikke, så er det for dumt, for jeg kan jo heller ikke forsvare mit mesterskab, hvis jeg ikke har trænet fem uger inden, siger hun.

/ritzau/