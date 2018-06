Sampaoli: For tidligt at forholde sig til fremtiden

Kasan. Jorge Sampaoli vil vente med at forholde sig til sin trænerfremtid, efter at Argentina lørdag blev sendt ud af VM.

Den argentinske landstræner har været under heftig kritik efter et skuffende VM for Argentina, der lørdag tabte ottendedelsfinalen 3-4 til Frankrig.

- Det er meget smertefuldt, specielt fordi spillerne har ydet en enorm indsats. Det var en meget svær kamp, men vi har ikke opnået vores mål her i Rusland.

- Jeg er ked af det og frustreret. Det er nok normalt, men jeg beslutter ikke noget om min fremtid i dag (lørdag, red.), siger Jorge Sampaoli ifølge fifa.com.

Spørgsmålet er, om det helt og holdent er op til Sampaoli selv at beslutte, om han skal fortsætte som landstræner i Argentina, eller om andre træffer den beslutning for ham.

Sampaoli erkender da også, at det endnu en gang ikke virkede som et overbevisende argentinsk landshold, der var i kamp ved VM.

- Jeg mener, at vi i højere grad tilpassede os til det nødvendige, end at vi havde en klar idé. Vi havde brug for at vinde kampen. Det var vores mål. Det mål var muligvis over vores fodboldkoncept.

- Vi har den bedste spiller i verden, og vi forsøgte at skabe situationer, så vi kunne udnytte den spiller, som kan have fantastiske øjeblikke, siger Sampaoli med henvisning til Lionel Messi.

Sampaoli fortsatte med at forklare, hvorfor Messi ikke sprudlede og ikke har gjort det under slutrunden.

- Vi prøvede mange forskellige taktikker omkring ham for at skabe plads til ham, så vi forsøgte at gøre alt, hvad vi kunne for at lade ham gøre, hvad han kan.

- Nogle gange lykkedes det, andre gange gjorde det ikke. Spillerne kæmpede til det sidste og var tæt på at udligne til sidst, og det værdsætter jeg højt. Jeg vil gerne takke dem for at arbejde så hårdt, siger den argentinske landstræner.