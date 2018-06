Sagan slår colombiansk sprinter i Schweiz Rundt

Peter Sagan havde meldt ud, at formen ikke endnu er helt i top, men søndag var den god nok til at vinde 2. etape i Schweiz Rundt.

Her var den slovakiske verdensmester hurtigst i spurten, da han henviste den colombianske sprinter Fernando Gaviria (Quick-Step) til andenpladsen.

Gaviria fik indledt sin spurt for tidligt, og Sagan kom bagfra og oversprintede ham.

Rytterne skulle tilbagelægge 155 kilometer på 2. etape, som foregik i byen Frauenfeld, hvor der blev kørt fire omgange på en rundstrækning på 39 kilometer.

Der var lagt op til sprinterfest på etapen, der i alt bød på 1813 højdemeter, og de sidste 8 kilometer indtil målstregen var ganske flade.

Michael Albasini (Mitchelton-Scott), Galvin Watson (Aqua), Perrig Quémeneur (Direct Energie) og Filippo Zaccanti (Nippo-Vini Fantini) havde et forspring på lige over et minut, da de kørte ud på sidste omgang.

Her måtte Movistars Mikel Landa en tur i asfalten, men han var hurtigt oppe, og udbryderne blev hentet kort inden en stigning på sidste omgang.

Peter Sagan havde sit Bora-hold fremme til at sætte tempo i forsøget på at komme af med nogle af de hurtigste sprintere i feltet, og arbejdet lønnede sig til sidst.

Nairo Quintana rørte på sig, og generelt var der mange forsøg på angreb, og en lille gruppe på syv mand fik et lille forspring ti kilometer før mål.

Gruppen blev dog kørt ind med fem kilometer igen, og pludselig viste Jakob Fuglsang sig i anden position.

Astana-holdet fik en ordentlig lussing på 1. etape, som var et holdløb, og her endte holdet med Fuglsang, Jesper Hansen og Magnus Cort næstsidst med et tidstab på 1 minut og 18 sekunder til BMC-holdet.

Magnus Cort var umiddelbart den danske rytter, som etapen lå bedst til, men det var Fuglsang, der pludselig lå fremme et par kilometer før mål.

Herefter blev der lagt op til en sprinterduel, og Sagan slog til.

Schweiz Rundt bliver typisk brugt af mange ryttere som forberedelse til Tour de France.

I alt byder Schweiz Rundt på ni etaper. Løbet slutter med en enkeltstart på 34 kilometer.

/ritzau/