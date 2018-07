Sagan efter sprinternes fald: Pludselig vil alle spurte

Valence. Færre hold vil arbejde, men flere ryttere lugter en sejrschance.

Forudsætningerne i Tour de Frances massespurter er helt forandret, efter at en række af feltets hurtigste mænd har forladt løbet.

Peter Sagan, der tog sejren på 13. etape, mærker tydeligt, at noget er anderledes.

- Det er forandret, fordi der nu er færre hold, der vil arbejde. Tidligere var fire eller fem hold interesseret i en spurtafgørelse. Nu er det måske kun et eller to hold.

- En anden ændring er, at nu vil alle ryttere i feltet pludselig sprinte. Det giver en meget rodet spurt. Men det er okay. Alle har en chance, siger Peter Sagan.

Fernando Gaviria, André Greipel, Marcel Kittel, Dylan Groenewegen og Mark Cavendish var de mest prominente ofre for bjergetaperne i de seneste dage.

Nu skal andre ryttere frem på scenen, og det giver en del forvirring. Den normalt placeringssikre Sagan var lige ved at komme for sent, da det hele skulle afgøres i Valence.

- Jeg fandt mig selv for langt tilbage med en kilometer igen. Jeg var vist nede som nummer 20, og jeg måtte begynde at sprinte for at nå op til fronten, og jeg fandt Alexander Kristoffs hjul omkring 500 meter fra mål.

Netop Kristoff blev nummer to på etapen, mens Arnaud Demare blev treer.

/ritzau/