Sådan er konflikten mellem DBU og herrelandsholdet gået

Uenighed om en ny landsholdsaftale har kastet Dansk Boldspil-Union (DBU) ud i en ny konflikt med et af sine landshold.

Hvor det sidste år var kvinderne, er det nu herrelandsholdet, der er endt i en strid med unionen om, hvordan de fremtidige vilkår på landsholdet skal se ud.

En stor knast i forhold til at nå til enighed om en ny landsholdsaftale omhandler de kommercielle rettigheder.

En upræcis aftale fra 2015 endte med en voldgiftssag og en regning på tre millioner kroner til DBU.

Derfor ønsker både DBU og spillerne helt klare linjer for, hvilke rettigheder parterne hver især har i forhold til reklamefremstød vedrørende landsholdet.

Her kan du få et overblik over den nuværende konflikt mellem DBU og landsholdspillerne:

* Den tidligere landsholdsaftale, der blev indgået i 2015, udløb efter sommerens VM-slutrunde i Rusland. I slutningen af juli blev forhandlingerne om en ny aftale genoptaget.

* Efter en periode med træge forhandlinger meddelte Spillerforeningen 20. august, at man ønskede at få en ny aftale på plads hurtigst muligt, så der ville være en afklaring før landskampen mod Slovakiet 5. september.

* I slutningen af august - uden nogen ny aftale på plads - skrev DBU's seks lokalforeninger et brev til de danske landsholdsspillere, hvori de opfordrede spillerne til at tænke på helheden i dansk fodbold og ikke kun egen vinding.

* Landsholdsanfører Simon Kjær havde dog ikke meget positivt at sige om lokalunionernes opfordring. Han sagde til Jyllands-Posten, at det er DBU, der vil "ændre stort set alting og lave en helt ny aftale på det kommercielle område med en masse nye krav. Det er ikke os."

* Administrerende direktør i DBU Claus Bretton-Meyer meldte efterfølgende ud, at unionen havde imødekommet flere af de krav, spillerne var kommet med. Også spillernes ønsker til de kommercielle vilkår. Samtidig sagde direktøren, at spillerne i hans øjne fik forkerte informationer om forhandlingernes fremgang. Denne påstand blev afvist af spillerne.

* På grund af de kommende landskampe satte DBU en deadline for en ny aftale til fredag 31. august.

* Efter ikke at være nået til enighed inden den frist meddelte DBU, at forhandlingerne var indstillet. DBU tilbød lørdag en midlertidig aftale, som ifølge DBU ville betyde, at spillerne kunne gennemføre de to kampe i starten af september med samme - eller forbedrede - vilkår.

* Samtidig gav DBU spillerne indtil søndag 2. september klokken 18 til at melde ud, hvorvidt de havde tænkt sig at møde op i landsholdslejren mandag.

* I forbindelse med indstillingen af forhandlingerne lørdag 1. september bad DBU's bestyrelse unionens ledelse om at sikre gennemførslen af kampene mod Slovakiet og Wales.

* Søndag 2. september meddelte Spillerforeningen, at landsholdsspillerne tilbød at forlænge den tidligere aftale midlertidigt for at kunne afvikle de to landskampe mod Slovakiet og Wales i den følgende uge.

* Senere søndag meddelte DBU, at man afviste spillernes tilbud og betragtede det som et afbud fra de udtagne spillere. DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, sagde til Ritzau, at DBU nu vil kigge sig om efter andre spillere til de to kommende landskampe.

* Mandag 3. september bekræftede DBU, at Åge Hareide ikke skulle stå i spidsen for landsholdet til de planlagte kampe 5. og 9. september, idet han ikke havde udtaget holdet. DBU forsøgte i stedet at samle et alternativt hold. Spillerforeningen opfordrede spillerne til at sige nej til DBU.

* DBU bekræftede tirsdag en ny landsholdstrup til testkampen mod Slovakiet. Den bestod blandt andet af spillere fra 2. division og det danske futsallandshold. Truppen blev skærmet af for offentligheden og fløjet til Slovakiet. DBU udpegede tidligere landsholdsspiller John "Faxe" Jensen og Hasse Kuhn til at udgøre trænerteamet.

* Det danske nødlandshold tabte 0-3 på udebane til Slovakiet onsdag aften, og John "Faxe" Jensen kaldte resultatet for "det smukkeste nederlag dansk fodbold har haft."

* Divisionsforeningen bekræftede torsdag, at fodboldklubberne Vanløse, Tarup Paarup IF og Avarta har fået udsat deres kampe i weekenden i 2. division. Det sker, fordi klubberne har spillere på nødlandsholdet, som skal holdes klar til eventuelt at kunne spille søndagens landskamp i Nation League mellem Danmark og Wales.

* DBU-formand Jesper Møller sagde, at DBU er i kontakt med de normale landsholdsspillere og Spillerforeningen, og at der måske kan findes en løsning. - Jeg vil ikke udelukke noget. Jeg er positiv, det er spillerne også. Vi taler sammen, der er bare ikke forhandlinger. Der er kontakt mellem parterne. De vil gerne spille, og det vil vi også have, at de gør, sagde Jesper Møller.

* DBU meddelte torsdag, at truppen til kampen mod Wales skal indleveres til Uefa senest lørdag klokken 23.59. DBU meddelte onsdag, at man forventede at kunne præsentere nyt om truppen sent fredag.

