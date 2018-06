Så er det afgjort: Danmark møder Kroatien i ottendedelsfinalen

Det bliver Ivan Rakitic, Luka Modric og resten af de stærke kroater, som Danmark skal møde i ottendedelsfinalen ved VM i Rusland.

Det står klar, efter Kroatien vandt 2-1 over Island i holdenes sidste kamp i gruppespillet. Dermed sikrede Kroatien sig førstepladsen i gruppe D med ni point.

Danmark sikrede sig tidligere tirsdag andenpladsen i gruppe C efter uafgjort med Frankrig.

Kroatien var allerede inden kampen sikret en plads i ottendedelsfinalen, og meget skulle gå galt, hvis ikke de skulle snuppe førstepladsen i gruppen.

Derfor havde den kroatiske landstræner, Zlatko Dalic, valgt at skifte ni af de 11 spillere ud, der var med til at banke Argentina 3-0 torsdag.

Kun anfører Luka Modric og Ivan Perisic havde fået lov at beholde deres pladser i startopstillingen.

At det var et kroatisk reservehold og et islandsk mandskab, der måske skulle have en storsejr for at spille sig videre, var tydeligt.

Island pressede kroaterne og havde flest chancer i en ellers chancefattig første halvleg.

Først efter en halv times spil kom kampens første skud på mål, da Islands Gylfi Sigurdsson sendte et frispark forbi muren. Forsøget blev reddet af Lovre Kalinić i det kroatiske mål.

Den største chance kom i overtiden af første halvleg, da Aron Gunnarsson sendte et hårdt langskud mod mål, som Kalinić på flot vis fik handsken på.

Hvor første halvleg var chancefattig, så startede anden halvleg bedre på den konto.

Kroatiens Milan Badelj sendte efter få minutters spil et skud på overliggeren.

Kort efter lykkedes det så for Badelj at få bolden i mål til 1-0, da han efter et par kluntede kroatiske forsøg sendte bolden forbi Randers FC-målmanden Hannes Halldórsson i det islandske mål.

Island var tæt på at slå hurtigt tilbage, da Sverrir Ingi Ingason sendte et hovedstød få centimeter over det kroatiske mål. Blot få øjeblikke senere var det igen Ingason, der fik hovedet på bolden efter et hjørnespark.

Den snittede overliggeren, inden den gled over mål.

Med et kvarter tilbage af kampen fik Island et straffespark efter hånd på bolden i det kroatiske felt. Det udnyttede Gylfi Sigurdsson og udlignede.

Lige lidt hjalp det Island. Ti minutter før tid sendte Ivan Perisic bolden i det islandske mål til slutresultatet 2-1.

Dermed må Island forlade landets første VM nogensinde efter gruppespillet.

Kroatien og Danmark spiller ottendedelsfinale søndag.

/ritzau/