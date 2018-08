Rygproblemer tvinger Thomas Bjørn til major-afbud

Den rutinerede danske golfspiller Thomas Bjørn stiller ikke til start i årets sidste majorturnering, PGA Championship, selv om han stod på startlisten.

Bjørn skulle efter planen indlede sin første runde torsdag 14.23 dansk tid, men han måtte opgive at stille til start.

Således er det problemer med ryggen, der får Bjørn til at melde afbud. Det beretter han på sin Twitter-konto.

Dermed er Thorbjørn Olesen eneste dansker i turneringen. Han går ud på første runde klokken 20.32.

Den formstærke Olesen tror på sin chance i USA.

»Det er sjovt at møde op til en majorturnering og vide, at man spiller godt i øjeblikket.«

Det har været en sæson i to halvdele for mig indtil nu, men jeg har tre top-3-placeringer i mine seneste syv starter - inklusiv en sejr, og jeg føler, at jeg kan være klar til at vinde en majorturnering, siger han op til turneringen.

Turneringen finder sin vinder på søndag.

