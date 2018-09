Ryder Cup-konkurrent har planen klar til at slå Olesen

Ry. Imens der kæmpes om sejren ved European Tour-turneringen Made in Denmark, er der også en helt anden kamp i gang.

De to englændere Eddie Pepperell og Matthew Fitzpatrick forsøger at fravriste Olesen den Ryder Cup-plads, der ligger lige for snuden af ham.

Fitzpatrick er samlet fire slag under par, mens Pepperell er fem slag under par. De ligger begge uden for top-30. Det ser med andre ord svært ud for dem.

Det betyder dog ikke, at Pepperell giver op. Blot en halv time efter at han gik af banen, stod han og trænede sit drive.

- Jeg har nok brug for 15-16 slag samlet under par for at vinde. Det kan jeg godt. Jeg har haft nogle gode slag, siger Pepperell.

Thorbjørn Olesen ligger lige nu til at snuppe den sidste direkte plads på Europas Ryder Cup-hold.

Han kan kun miste den ved, at enten Pepperell eller Fitzpatrick vinder Made in Denmark.

Alternativt skal de satse på at få et af de fire wildcards. Pepperell fik mulighed for at vise sig frem for Ryder Cup-kaptajn Thomas Bjørn.

De gik torsdag og fredag runderne sammen, og Pepperell indrømmede da også, at han prøvede at vise sig lidt ekstra frem for Bjørn.

- Måske. Der er vel et element af det derude. Jeg var god ved greenen, men ellers var der ikke meget showoff derude, siger Pepperell.

Lørdag går Pepperell på banen klokken 10.35. Thorbjørn Olesen er allerede ude klokken 07.35, mens Fitzpatrick begynder 09.55.

/ritzau/