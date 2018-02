Russiske ishockeyfavoritter er sikkert i OL-finalen

Pyeongchang. De russiske ishockeyherrer, der stiller op under olympisk flag, er garanteret OL-medaljer efter en 3-0-sejr over Tjekkiet i semifinalen.

De russiske stjerner fra KHL leverede en taktisk og disciplineret indsats og er sikkert videre til finalen i turneringen.

Første periode endte uden scoringer, hvor de to mandskaber umiddelbart lige skulle se hinanden an.

I anden periode skruede mandskaberne op for tempoet i en intens periode. Det kom russerne bedst fra, da de bragte sig foran halvvejs gennem perioden.

Scoringen kom fra Nikita Gusevs stav. Han er noteret for otte point og er dermed kun et point fra at blive topscorer i turneringen.

Scoringen så ud til at ryste Tjekkiet. Blot 27 sekunder gik der, før pucken igen blev banket ind bag Pavel Francouz i det tjekkiske mål.

Tjekkerne fik dog rettet op på defensiven, fik bremset de russiske fremstød og holdt resultatet resten af perioden.

I tredje og sidste periode var tjekkerne flere gange tæt på at reducere, og gennem kampen havde de flere skud på mål end russerne, men de formåede ikke for alvor at skabe spænding i kampen med en scoring.

I stedet var det russerne, der punkterede alt spænding med en 3-0-scoring i et tomt tjekkisk mål.

Russerne var inden turneringen favoritter til at vinde guld. Om det lykkes russerne at leve op til favoritværdigheden, bliver afgjort søndag, hvor de i finalen møder enten Canada eller Tyskland, der mødes senere fredag.

Finalepladsen sikrer de russiske herrer det bedste resultat til vinter-OL siden 1998, hvor de vandt sølv.